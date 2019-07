Bakan Pekcan: "İş adamları hazır olsunlar, biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakan Liz Cramer ile kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak, iş dünyasının önünü açmaya hazırız. Yeter ki iş adamlarımızla karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde karşılıklı yatırımlarımızın arttırılmasına hazır olsunlar. Biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Paraguay 'Çalışma Yemeği'ne katıldı. Yemeğe bakanların yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş insanı katılım gösterdi.Paraguay ziyaretini hatırlatan Bakan Pekcan, "2018 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Paraguay'a gittiğimizde bu ilişkiler için ilk zemini hazırlamış olduk. Bakan Liz Cramer ile bir araya geldiğimiz zaman ilişkilerimizi aynı perspektiften baktığımızı, aynı vizyona sahip olduğumuzu ve bu dostane ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere yansıması yönünde de aynı hedeflere sahip olduğumuzu gördük" dedi."Paraguay ile aslında kültürel açıdan bazı benzerliklerimiz var"Paraguay ile kültürel açıdan bazı benzerliklerin olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Türk dizilerinin Latin Amerika'da çok ilgi görmesi bence kültürel benzerlikten de kaynaklanıyor. Samuel Huntington 21'inci yüzyılda benzer kültürleri olan nüfusların birbirleriyle daha fazla ticaret yapacaklarını ve kültürel benzerliğin daha ön plana çıkacağının altını çizmiş. Demek ki bizde Sayın Bakanla beraber bu kültürel benzerliğin rüzgarını arkamıza alarak, iş dünyasının önünü açmaya hazırız. Yeter ki iş adamlarımızla karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde karşılıklı yatırımlarımızın arttırılmasına hazır olsunlar. Biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız" şeklinde konuştu."İki ülke birbiri için hap olabilir"Bakan Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:"Sayın Bakan, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), Latin Amerika ve Paraguay için bir hap olabilir. Bizde Avrupa'nın bir parçası, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya'daki kültürel benzerliğimiz ve Ortadoğu'nun en dinamik ekonomisi olarak ticaret için Paraguay'a bir hap olabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye ile Paraguay arasındaki ihracata baktığımız zaman, yüzde 80'ini demir çelik ve soya kapsamaktadır. Bu ürünleri daha fazla geliştirmek iş dünyasının elinde olacak. Bizler onlara destek vereceğiz. Aynı zamanda Türkiye; otomotivde, otomotiv yan sanayisinde, tekstilde, hazır giyimde, beyaz eşya gibi çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyor. Bizde aynı zamanda Paraguay ürünlerinin ithalatçısı olma konumunda olmaya hazırız. Sayın Bakan yaklaşık 1 milyar dolarlık kamu yatırımı yaptıklarından bahsetti. Ayrıca 2019 ve 2020 için 680 milyar dolarlık yeni projelerden bahsetti. Bu projeleri de iş dünyamızla paylaşmaya hazırız. Türk müteahhit firmalarımız dünyada 2'inci sırada. Ancak bu güne kadar Paraguay'da iş almamışlar. Latin Amerika'da da çok az iş almışlar. Müteahhitlerimizin toplam 25 projede 975 milyon dolarlık iş hacmi var. Bundan sonraki mevcut projelerde de hem Türk müteahhitlerin hem de Paraguaylı firmalarla beraber yer alabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Paraguay dünyanın en büyük su kaynaklarına sahip. Enerji alnında da işbirliği yapmamız için büyük imkanlar bulunmaktadır"."Latin Amerika'da hemen hemen her ülkede artık Türk Büyükelçiliği bulunmaktadır"2018 yılı itibariyle her iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak atıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, "Latin Amerika'da hemen hemen her ülkede artık Türk Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret müşavirliklerimizin sayısını arttırıyoruz. İşbirliklerimizin sayısını arttırıyoruz. MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmamız başlamıştı, umuyoruz Paraguay başkanlığında bu görüşmeleri karşılıklı olarak daha da hızlandırabilir. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Kolombiya, Meksika ve Peru ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında da 5 ülkede yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmamız var. Sayın Bakan ve Sayın Başkanın ziyaretlerinde inşallah ilkini gerçekleştireceğimiz karşılıklı Ticaret ve Yatırım Konseyi'ni toplayacağız. Bu çerçevede de yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasını imzalayacağız" açıklamasında bulundu."Türkiye'de çok güzel uygulamalar var, bunları öğrenip geliştirebiliriz"Türkiye'deki platform ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında bir köprü olmak istediklerini aktaran Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Liz Cramer, "MERCOSUR çok büyük bir pazar. İçerisinde çok büyük fırsatlar var. Dolayısıyla Türkiye'den ürünler ithal edilebilir. Bu pazarda aynı zamanda üretim yapılabilir. Buradaki sektörlere büyük ilgi var. Bizde siyasi iklimden yararlanarak ülkeler arasındaki iş birliğini arttırmak istiyoruz. Türkiye'den diziler geliyor. Böylece Türk kültürünü yakından tanıyabiliriz, ama diziler yetmez tabii ki. Çok büyük ekonomik potansiyel var. Türkiye'nin ne kadar büyük kalkınma ivmesi yakaladığını biliyoruz. Türkiye'de çok güzel uygulamalar var. Bunları öğrenip geliştirebiliriz. Bizim de çok güzel ürünlerimiz var. Bunları Türk, Kafkas ve Balkan pazarına sunmak isteriz. Bahsettiğimiz pazarlara bizim erişimimiz yok. Gıda konusunda büyük bir üreticiyiz. Bu pazarlara ulaşmak için Türkiye ile ilerleyebiliriz. Bu, Türkiye sayesinde olabilir" şeklinde konuştu."Paraguay, bizim için, önemli bir potansiyel ticaret ortağı konumundadır"Türk iş dünyası olarak, Paraguay da dahil olmak üzere, MERCOSUR üyeleriyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istediklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Aramızda pek çok alanda işbirliği olanakları bulunduğuna inanıyoruz. Bu itibarla Paraguay, bizim için, önemli bir potansiyel ticaret ortağı konumundadır. Paraguay ve bölge ülkeleriyle ticaretimizin artırılmasına yönelik en önemli enstrümanlardan birisi Serbest Ticaret Anlaşmasıdır. Türkiye ile MERCOSUR arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine tekrar başlanması ve söz konusu Anlaşmanın biran önce tamamlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Paraguay'ın da destek vermesini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında, ticaretin yanı sıra, tarım, altyapı, enerji, müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri gibi birçok alanda, işbirliği potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mesela Yurtdışı müteahhitlik sektöründe, en büyük 250 firma içinde, Türkiye'den 46 firmamız yer alıyor. Böylelikle, ABD'yi de geçerek, dünyada 2'nci sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 100'i aşkın ülkede, yaklaşık 400 milyar dolarlık, 9 bin 700 adet projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası haline geldiler. Müteahhitlik firmalarımız, tüm dünyada, altyapı projelerinden sanayi komplekslerinin inşasına, birçok alanda tecrübe sahibidir. Paraguay'ın alt ve üst yapı projelerinde de yer almaya hazırız" dedi. - İSTANBUL