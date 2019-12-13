Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz

TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir konuşma yaptı. Burada açıklamasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız."