Bakan Pekcan: 'İthalatta Yerinde Gümrükleme' uygulamasını da hayata geçirdik

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta yerinde gümrükleme uygulamamızdan sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne (YYS) sahip üretici ihracatçılarımız için 'İthalatta Yerinde Gümrükleme' uygulamasını da hayata geçirdik" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temassız ticaret kapsamında daha hızlı, güvenli ve sağlıklı bir ticaret için modern gümrükleme yöntemlerini hizmete sunmaya devam ettiklerini bildirdi. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"İhracatta yerinde gümrükleme uygulamamızdan sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne sahip üretici ihracatçılarımız için, 'İthalatta Yerinde Gümrükleme' uygulamasını da hayata geçirdik. Firmalarımız tüm gümrükleme işlemlerini, eşyayı gümrük müdürlüğüne getirmeksizin, belge ve insan teması olmadan kendi tesislerinde en hızlı biçimde tamamlayabilecek. İhracatçılarımızı yerinde gümrükleme kolaylıklarını kullanmaya davet ediyoruz."

ANKARA, -