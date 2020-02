Bakan Pekcan: "Kapılardaki kontrolümüz had safhada"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mevcut Gümrük Birliği Anlaşmamız artık her iki tarafın da potansiyelini karşılamaktan çok uzak hale gelmiş bulunmaktadır" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Pekcan, "Hepinizin bildiği üzere uluslararası ticarette küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Gerek korumacılık önlemlerinin artışı ve küresel ticaret ortamındaki belirsizlikler ve kriz ortamıyla tanışmış olduk hep beraber. Zor bir süreçten geçiyoruz. Burada Brexit konusundaki belirsizlikler, bölgesel istikrarsızlıklar ve çatışmalar da küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir" dedi.Bakan Pekcan, "Küresel ekonominin içinden geçtiği bu koşullarda biz, AB ile Türkiye 'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesinin ve entegrasyonunun son derece önemli olduğuna, her iki tarafın da menfaati için gerekli olduğuna da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilere de değinen Pekcan, "Bugün AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye de AB'nin 6. ticaret ortağıdır ancak tercihli ticaret anlaşması yaptığı ülkeler sıralamasına baktığımız zaman İsviçre'den sonra en büyük ticaret ortağının Türkiye olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların en büyük payı AB ülkelerine aittir. Yüzde 66'sı AB kaynaklıdır" dedi."MEVCUT GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMAMIZ ARTIK HER İKİ TARAFIN DA POTANSİYELİNİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK HALE GELMİŞ BULUNMAKTADIR"Gelecek yılın Gümrük Birliği Anlaşması'nın 25. yılı olduğunu hatırlatan Pekcan, "Günümüz koşullarında hem Türkiye hem de AB, üçüncü ülkelerle çok daha kapsamlı ticaret anlaşmaları yapmaktadır günümüz koşulları ve gereklilikleri doğrultusunda ve mevcut Gümrük Birliği Anlaşmamız artık her iki tarafın da potansiyelini karşılamaktan çok uzak hale gelmiş bulunmaktadır. Bu durum ortaklık anlaşmamızın gerektirdiği vizyondan da çok uzak kalmaktadır" diye konuştu.Bakan Pekcan, her iki tarafın beklentilerinin ve endişelerinin karşılıklı anlayışa dayanan bir temelde ele alınarak Gümrük Birliğinin günümüz koşullarına uyumlu hale getirilebileceğini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin sürecin ilerletilmesi konusunda istekli olduğunun da altını çizdi. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile Aralık ayında bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Pekcan, "Kendilerine AB'nin Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusundaki dileklerimizi ilettik. Kendileri de bunun gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını ama yetkilendirme beklediklerini bizimle paylaştılar. Ayrıca mevcut ilişkilerimizdeki bazı ticari ve ekonomik konuları da birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin AB ülkelerinden gelen ürünlere karşı menşei belgesi araması konusunda idi. Biliyorsunuz, AB'nin Türkiye dışında çok daha geniş kapsamlı STA imzaladığı ülkeler var. Biz bu önlemi, bu ülkelerden, AB üzerinden trafik sapması olmaması için bir uygulama başlatmıştık ancak bu sorunu çözmek için gerekli adımları attığımızın müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu da bizim Türkiye olarak bu anlaşmanın güncellenmesi konusunda ne de kadar kararlı ve istekli olduğumuzun bir göstergesidir aynı zamanda" dedi.Brexit konusunda da konuşan Pekcan, Türkiye'nin de bir serbest ticaret anlaşması yapma yönünde uyumlu bir sürece dahil olmak istediğini vurguladı. Pekcan, "Diğer bir konumuz da yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı olarak tanınmasıdır. Bu da ticaretimizi kolaylaştırıcı ve ekonomik entegrasyonumuzu artırıcı yönde atılmış önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.Bakan Pekcan, Yeşil Mutabakat ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade etti. Çelik ürünlerinde koruma önlemlerine ilişkin ise Pekcan, bu önlemlerden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Halbuki Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması dışında kömür-çelik ürünlerine ilişkin serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bu uygulama, bu anlaşmanın ruhuna da aykırıdır" dedi."KAPILARDAKİ KONTROLÜMÜZ HAD SAFHADA"Bakan Pekcan, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Korona virüs önlemlerine ilişkin soruya yanıt veren Pekcan, "Kapılardaki kontrolümüz had safhada" dedi.Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik kotasını 150 binden 200 bin tona çıkarma kararı almasına ilişkin de Pekcan, Rusya'nın bu uygulamasının yanlış olduğunu söyledi."TÜRKİYE GÜVENİLİR TEDARİKÇİ KONUMUNDA"Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin Türkiye'ye yönelmesi ihtimali ile ilgili soru üzerine Pekcan, "Türkiye, hem güvenilir tedarikçi konumunda, hem kaliteli, hem de rekabetçi konumda. Dolayısıyla AB ülkelerine yakın olması da bir avantaj ancak bunların hepsi bir süreç" dedi.(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Erdinç Türkcan/İHA)