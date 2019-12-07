Haberler » Güncel » Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da - Haber

Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret etti.

07.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:10Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan 'nın ilçesini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bu sabah havayoluyla Ankara'dan Uşak'a, oradan da Manisa'nın Demirci ilçesine geldi. 3 bakan protokol üyeleri tarafından Turgut Özal Spor sahasında karşılandı. Bakanlar ilk olarak yapımı süren Demirci- Köprübaşı karayolundaki çalışmaları inceledi. Bakan Turan, burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı. Projenin gelecek yıl içerisinde bitirileceği öğrenen bakanlar, Demirci Hükümet Konağı Toplantı Salonu'na geçerek, Demirci Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından heyet, Demirci Hemşehri Buluşması'na katılmak üzere Akıncılar Düğün Salonu'na geçti.



Mehmet Kasapoğlu, Ruhsar Pekcan, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına... - Haber
14:54 Güvenpark saldırısının detayları ek iddianamede - Haber
14:52 Kırşehir'de kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı - Haber
14:52 TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: "En çok Balkanlı öğrenci Trakya Üniversitesinde" - Haber
14:47 Pasinler'de toplu açılış töreni - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:54:48