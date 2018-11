Bakan Pekcan Kıbrıslı Kardeşlerimizin Yanında Yer Almaya Devam Edeceğiz

16 Kasım 2018 Cuma 15:09



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , "Aramızdaki dayanışma birçok somut proje ile de devam etmektedir, sürekli gündemdedir ve devam edecektir. Bunların arasında alt ve üst yapı projeleri, turizm, eğitim, sağlık gibi konularda her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerimize daha da güç katmak için hep birlikte çalışıyor olacağız. Kıbrıs Türklerinin refahının artırılmasında ticaret ve yatırım ortaklıklarının bilincindeyiz" dedi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Forumu'nun tanıtım toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC Ekonomi Bakanı Özdil Nami , Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile çok sayıda davetli katıldı.'TÜRKİYE OLARAK KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'Sözlerine, "Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Forumu'nun açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum" diye başlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu:"İlelebet özgür ve müreffeh yaşamasını dilediğimiz KKTC'nin 35'inci kuruluş yılını tebrik ediyorum. Kıbrıs bizim için herhangi bir ülke değil. Kıbrıs'ın bizim için önemi herkesçe de malum. Aramızdaki dayanışma birçok somut proje ile de devam etmektedir, sürekli gündemdedir ve devam edecektir. Alt ve üst yapı projeleri, turizm, eğitim, sağlık gibi konularda her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerimize daha da güç katmak için hep birlikte çalışıyor olacağız. Kıbrıs Türklerinin refahının artırılmasında ticaret ve yatırım ortaklıklarının bilincindeyiz. Bu ortaklıkların arttırılmasında Sosyal Toplum Kuruluşları'nın önemi de büyüktür. Bu bilinçle iş dünyamızın bugün bir araya gelmesi hepimiz için önem arz etmektedir."'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE 2 BAKANLIK TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 2 köklü Bakanlığın tek çatı altında bir araya geldiğini ve bu birliktelikle yapılan çalışmalarda bakanlık çatısı altında 81 ile çok daha dinamik çözümlerin bulunduğunu belirten Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda bu çalışma temposu ve ivmenin KKTC ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimize yansımasını bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticari akışı hızlandırmak, Kıbrıs'ın ticaretini artırmak, sanayisini güçlendirmek çabalarımızın bir sonucu olacaktır diye bekliyorum. Bu doğrultuda KKTC ile e-devlet alt yapısını tamamlayarak Türkiye'nin e-devlet sistemiyle uyumlu hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca mevzuat uyumu ve elektronik gümrük alt yapısının kurulması içinde her türlü teknik destek ve yazılım, eğitim desteğiyle birlikte bakanlığımızca sağlanacaktır. 2019 yılı sonu itibariyle gümrüklerimizin hem dijitalleşmede hem de uyumda entegrasyonun sağlanmasını hedeflemekteyiz' diye konuştu.'KKTC'YE MENŞEYLİ ÜRÜNLERE TÜRKİYE'DEKİLERLE AYNI MUAMELE DEVAM EDECEK'"KKTC'de üretilen bütün ürünlerin en ufak bir aksama ile karşılaşmadan Türkiye'ye ihracatına her türlü desteği vermekteyiz" diyen Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:"KKTC menşeyli ürünler Türkiye içinde üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmeye devam edecektir. Bu doğrultuda müşterek çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca 3'üncü ülkelerden gelip Türkiye üzerinden KKTC'ye ithal edilen ülkelerde karşılaşılan sorunlarında çözümü için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çabalarımızın temelinde KKTC'nin uğradığı haksız ticari ambargolara rağmen Kıbrıs Türklerinin zengin geleceğine olan inancımızdır."Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi Bakanı Özdil Nami ise, "Bu forum şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki mevcut ticari ilişkilerin iyileştirilerek daha ileri taşınması için önemli bir adım olacaktır" dedi.