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Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret"...

Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına...

27.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:59
Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen ’Temassız Dış Ticaret’...

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Politika

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Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret"...

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