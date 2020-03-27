Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret"...
Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına...
27.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:59
Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Politika