Bakan Pekcan: Lisanslı depoda hedefimiz 10 milyon ton
TOBB'da düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Lisanslı depoculuğu geliştirdik.
08.03.2020 10:16
TOBB'da düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Lisanslı depoculuğu geliştirdik. Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91'i halihazırda aktif durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona çıkarmak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Bakan Pekcan: Lisanslı depoda hedefimiz 10 milyon ton
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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