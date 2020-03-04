Bakan Pekcan: Maske ihracatını ön izne bağladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık binasında açıklamada bulundu. Pekcan, son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınının dünya genelinde artmaya başlaması ile birlikte maske ve bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirtti. Pekcan, "İlaç ve Tıbbi Kurumu'ndan 1, ve Fethiye Devlet Hastanesi'nden 3 tane olmak üzere bize resmi şikayetler geldi. 9 tane de kendimizin yaptığı tespitler oldu. Toplamda 13 firmayı inceleme ve soruşturma altına aldık. Kendilerinden savunmalarını aldık. ve 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz bundan böyle de devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var" diye konuştu.

'PAKET TURLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR'

Vatandaşların kendilerine sosyal medya ve benzeri platformlardan şikayette bulunduklarını dile getiren Pekcan, "Bizim 'Alo 175' çağrı merkezimiz var. Buraya ya da haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden resmen başvurmadığı sürece biz kendimizin resen takip ettiklerimiz dışında bir soruşturma açamıyoruz. Vatandaşımız şikayetçi olduğu konuları Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne bu kanallardan bize iletebilir. Bunların dışında paket turlarla da ilgili şikayetler geliyor. Bunda da soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır" dedi.

'İHRACATI ÖN İZNE BAĞLADIK'

Dünyada koronavirüsün çok yaygın bir hale geldiğini söyleyen Bakan Pekcan, "Bu virüsü her gün 1-2 ülkede daha duyuyoruz. Çok şükür bugüne kadar Türkiye 'de görülmedi Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği üzere. Ancak görülmesi büyük bir olasılık. Bu konuda tedbir almak üzere bugün Resmi Gazete'de de yayımladı; başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağladık. Buradaki amacımız aslında herhangi bir salgın olasılığına karşı öncelikle halkımızın iç talebini karşılayabilmek ve bu talebin en iyi şekilde yönetilebilmesi ve yönlendirilebilmesi için de ihracat iznini İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağladık" ifadelerini kullandı.

'OCAK VE ŞUBAT AYINDA MASKE SATIŞLARINDA ARTIŞ'

Bakan Pekcan, "Aslında Ocak ayında maske satışları yüzde 45, Şubat ayında da yüzde 70 arttı. Bu da bize burada bir hareketlenmenin olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki maske üretimi aslında bizim yerel ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayacak durumda. Ancak küresel talepler de çok büyük rakamlarla son dönemde artmış bulunmakta. Bizim amacımız üreticimizin ve ihracatçımızın ticaretine engel olmak değil. Öncelikle iç talebin karşılanmasını sağlamak ve fazlasının da ihracatında önünü açmak" dedi. Pekcan ayrıca soru üzerine, Türkiye'de yıllık 1 milyar 300 bin adet maske üretiminin yapıldığını bildirdi.