Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü...
Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık.
11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:55
Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık."
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek