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Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü...

Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık.

11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:55
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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