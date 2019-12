Bakan Pekcan müjdeyi vermişti, 34 firma başvuru yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın memleketi Manisa 'nın Demirci ilçesine verdiği organize sanayi bölgesi müjdesinin ardından 20 Aralık'ta ön talep başvuruları başlayan bölge için 7 günde 34 firma başvuru yaptı.Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi (OSB) için açılan başvuru sürecinde 34 firma başvuruda bulunurken, 800 dönümlük alanda harita üzerinde ön parselizasyon çalışması yapıldı. Demircili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ilçeyi ziyaretinde müjdelediği organize sanayi bölgesi yatırımının ardından Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 20 Aralık tarihinde ön talep başvuruları alınmaya başlandı. Demirci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almak isteyen 34 işletmenin başvuru yaptığı belirtildi.Manisa Teknoloji Sanayi Şube Müdürü Hüseyin Bingöl de ilçeyi ziyaret ederek, organize sanayi bölgesinin yapılacağı alanda inceleme yaptı. Plan haritası üzerinden Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi komitesi yetkilileri ile birlikte ön parselizasyon çalışması da yapıldı.Manisa Teknoloji Sanayi Şube Müdürü Hüseyin Bingöl ve Demirci Ticaret ve Sanayi Organize Bölge Sanayi Bölgesi Komitesi üyeleri Ahmet Dilşeker, Ali Can Dede ve Selami Amuca, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret ederek, süreçle ilgili görüşme yaptı.Resmi kuruluş başvurusu 15 gün içinde yapılacakDemirci Organize Sanayi Bölgesi için 20 Aralık'ta başvuruları başlattıklarını söyleyen Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, "Odamıza şu ana kadar 34 başvuru yapıldı. İlçemize ziyaret eden Manisa Teknoloji Sanayi Müdürlüğü yetkilileri ile alanda inceleme yaptık. Önümüzdeki hafta başvuru yapan firmaların gerekli belge ve yazışmalarını tamamladıktan sonra Manisa Valiliğine Demirci Organize Sanayi Bölgesi resmi kuruluş başvurumuzu yapacağız" dedi.Belediye Başkanı Selami Selçuk ise, "Demircili hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın ilçemizi ziyaretinde müjdelediği organize sanayi yatırımı için hem belediyemiz hem de ticaret odamız yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Demirci Organize Sanayi Bölgesi alanında belediyemize ait olan araziyi de kullanıma verdik. İlçemize istihdam odaklı yatırım yapmak isteyen her işletmemize belediyemiz olarak her türlü destek sağlanacak" diye konuştu. - MANİSA