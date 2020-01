Bakan Pekcan Nijerya'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin kazan-kazan anlayışıyla her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak şekilde artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.Nijerya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile bir araya gelen Pekcan, DEİK tarafından düzenlenen Nijerya-Türkiye İş Forumu'na katıldı.İş forumunun açılışında yaptığı konuşmada, Bakan Pekcan, "Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin kazan-kazan anlayışıyla her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak şekilde artırılmasını amaçlıyoruz. Nijerya, Afrika'nın en büyük ekonomisi olmasının yanında bölgesinin ekonomik ve diğer açılardan çok büyük bir aktörü konumunda. Umuyorum ki gerçekleştirdiğimiz bu iş forumu iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.Küresel ekonominin çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Pekcan, "Böyle bir konjonktürde yeni iş alanları ve iş birlikleri yaratmak önem arz etmektedir. Türkiye küresel ekonomideki zor şartlara rağmen 2019'da ihracatını yüzde 2 artırdı. Nijerya'ya yaptığımız ihracatta da ciddi bir artış var ama istediğimiz potansiyele henüz ulaşmış değiliz." şeklinde konuştu.Pekcan ayrıca, "Nijerya'nın ECOWAS ile ekonomik ve ticari iş ortaklığı noktasında vereceği destek Türkiye için son derece önemli." ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2.4 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Bakan Pekcan, "Bunun 600 milyon doları Türkiye'nin ihracatı, 1.8 milyar doları da Türkiye'nin Nijerya'dan yaptığı ihracatı oluşturuyor." dedi.Bakan Pekcan, Türkiye olarak Nijerya'ya çok önem verdiklerini ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım potansiyelini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesine inandıklarını kaydederek, "Bu çerçevede Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın biran önce devreye girmesi gerekmektedir. Gümrük İşbirliği Anlaşması'nı da kendilerine önerdik." ifadelerini kullandı.Nijerya makamları ve özel sektörle iş birliği halinde ortak çalışmayla Nijerya'daki Türk yatırımcıların artmasını öngördüklerini aktaran Bakan Pekcan, Nijeryalı yatırımcıları da Türkiye'ye davet etti.Pekcan, "2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi yapılacak. Ekim ayında ise bakanlığımız ve DEİK ile birlikte Afrika Yatırım ve İş Fonu Zirvesi düzenleyeceğiz. Bu noktada Nijerya'yı da Afrika Forumu'nda görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.