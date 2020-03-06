Bakan Pekcan: Paket turlar, zorlayıcı nedenle iptal edilebilecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, daha önce satın alınan paket seyahat turlarının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesine ilişkin, "Turun nereye olduğu belirleyici olacak. Satın alınan paket tur Çin, İran , Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az süre kalsa da paket turu iptal edebilecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Çin gibi Uzak Doğu merkezli ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede yeni nesil koronavirüs salgını olduğunu, bu durumun hayatın günlük akışını olumsuz etkilediğini belirtti. Bakan Pekcan, salgın nedeniyle daha önce satın alınan paket turların zorlayıcı nedene bağlı olarak feshedilip, edilemeyeceğiyle ilgili konuların gündeme geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen ülkelerden ziyade salgının yoğun olarak yaşandığı Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore'ye uçuşlar durdurulurken, benzer olarak Suudi Arabistan yönetimi tarafından Umre ziyaretlerinin iptal edildiği ve ayrıca havayolu taşımacılık şirketlerinin de bu ülkelere olan uçuşlarının iptal edildiği görülmektedirBu bağlamda, koronavirüs salgınının, söz konusu ülkelerde yoğun olarak görülmesi nedeniyle uçuşları durdurulan ve hakkında resmi olarak seyahat uyarısı yapılan ülkeleri içeren paket tur sözleşmeleri kapsamında bir mücbir sebep hali olduğu değerlendirilmektedir."

'SEYAHATE 30 GÜNDEN AZ KALSA DA İPTAL EDİLEBİLECEK'

Bakan Pekcan, 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği' ile tüketicilere, satın aldığı paket tura zorlayıcı neden veya herhangi bir gerekçeyle katılmaktan vazgeçerek, sözleşmeyi feshetme hakkı tanındığını belirterek, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır. Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da paket turu iptal edebilecektir" dedi.

İPTAL DURUMUNUN AYRINTILARI

Bakan Pekcan, söz konusu iptal durumunun ayrıntılarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tüketicimizin koronavirüs gibi mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden az bir süre kala da fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içerisinde tüketiciye iade edileceği düzenlenmiştir. Ancak, paket tur hizmetinin herhangi bir seyahat uyarısı veya uçuş iptalinin söz konusu olmadığı bir ülkeye yönelik olması halinde ise tüketicinin sahip olduğu hakların, sözleşmenin fesih tarihi dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Mücbir sebebe dayanmaksızın 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir."

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURULACAK

Tüketicilerin söz konusu ülkelere yönelik satın aldığı paket tur sözleşmelerini feshetmek istemeleri halinde bu koşullara ve yasal düzenlemelere göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Pekcan, paket tur operatörlerinin de bu kapsamda tüketici memnuniyetini ön plana koyan tutum sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan Pekcan, buna rağmen vatandaşın mağduriyet yaşaması halinde imzalanmış olan paket tur sözleşmesi ve gidilecek destinasyon özelinde en doğru kararın Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından verileceğini kaydetti.