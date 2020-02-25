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Bakan Pekcan: "Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

25.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:26Bakan Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'den 'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yaş meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti.
Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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