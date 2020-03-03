Bakan Pekcan: Şubatta ihracatımız 14 milyar 655 milyon dolar oldu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artış gösterdiğini kaydeden Bakan Pekcan, 2020'nin başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde zorluk ve olumsuzluk görüldüğünü kaydetti. Bakan Pekcan, "Bunlara rağmen Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) göre 2020 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan fasıl 'Motorlu Kara Taşıtları', en fazla ithalat yapılan fasıl 'Mineral Yakıtlar' olmuştur. Diğer taraftan, aynı ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin, Almanya olarak sıralanmıştır. 2020 Ocak-Şubat döneminde ise; ihracat, yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolar, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,69 artarak 66 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,8'i bulmuştur" dedi.

'2019 BÜYÜMESİNE NET İHRACAT 2,3 PUAN İLE EN FAZLA KATKIYI VERDİ'

Bakan Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nda Türkiye'nin 2019 yılı tamamı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahminini yüzde 0,5 olarak belirlenmişken, yıllık büyümenin yüzde 0,9 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2019 yılında küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilediğimiz güçlü performansa bağlı olarak net ihracatımız ülkemiz ekonomik büyümesinde önemli rol oynamıştır. 2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2.3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir. Faizlerdeki aşağı yönlü hareket ile birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan Şubat ayında Kapasite Kullanım Oranının 0.5 puan yükselerek yüzde 76'ya ulaşması ve Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16,7'lik artış, açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkmamız, ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergeler ile 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesidir." Bakan Pekcan, ihracatçılara göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür etti.