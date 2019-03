Bakan Pekcan: "Tara Sistemi ile Bir Mal İthal Ederken Ne Kadar Vergi Varsa Görülebilecek"

Kaynak: İHA

Bakan Pekcan: "TARA sistemi ile bir mal ithal ederken ne kadar vergi varsa görülebilecek" KASTAMONU - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarife Arama Sistemi'ni getirdiklerini belirterek, "Bir mal ithal edeceksiniz. Bunda ne kadar gümrük vergisi var, ne kadar ek vergi var, ne kadar damping var, ne kadar gözetim var, onu hiç kimseye danışmadan kendinizde sistemde görebileceksiniz" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen "Bölgesel İstişare" toplantısına katıldı. Burada işadamları ve esnafla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarife Arama Sistemini getirdiklerini belirterek, "Gümrüklerde özellikle malın ismi ile beraber girdiğiniz anda bir mal ithal edeceksiniz. Bunda ne kadar gümrük vergisi var. Ne kadar ek vergi var. Ne kadar damping var. Ne kadar gözetim var. Onu hiç kimseye danışmadan kendinizde sistemde görebileceksiniz. Yarında anons edeceğiz ama Kastamonu'nun bir önceliği olmuş olsun. Gümrüklerde dijitalleşmeye bir adım daha atacağız inşallah yarın. Artık kağıtsız gümrüğe doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle" dedi. "35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz" 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planladıklarını söyleyen Ticaret Bakanı Pekcan, "Bunun dışında bankalardan yararlanmak üzere Exim Bankada sadece bir merkezi koymayıp Anadolu'ya yaymayı hedefliyoruz. Bu sene içinde 8 şube, 15 irtibat ofisi açtık. 2019'un sonuna kadar inşallah 20 şube, 20 irtibat ofisi açacağız. Yani ihracatımızı esnafa, kadın ve genç girişimcilere yaymak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık bakanlıktan randevu alayımda kimi yakalarsam demiyorsunuz çünkü benim genel müdürlerimde, genel müdür yardımcılarımda burada. Sadece biz bugün geldiğimiz için artık bakanlık olarak biz il il firmaların kapılarını çalıyoruz. Onların taleplerini, önerilerine değiniyoruz. Hatta onların haberi yoksa da bizim desteklerimizi de onlara anlatıyoruz. Yani artık bakanlık sizin ayağınıza geliyor. Bu doğrultu da çalışmalarımızı biz seçim sonrası da mümkün olduğu kadar istişare toplantılarında yapmak üzere gayret edeceğiz. Ayrıca 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha çok ülke, yöresel ve talep odaklı oluyor bu çalışmalarımız. İhracatımızın KOBİ'lere, esnaf, sanatkarlara yaymak için esnaf, sanatkara göre pazara giriş pazarlama ve markalaşma projesi başlattık. Ayrıca esnaf, sanatkarımıza yönelik e-ticaret, e-ihracat eğitimleri veriyoruz isteyen herkes bunlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca dünyada küresel ekonomiye yön veren büyük şirketlerin kurucusu genç girişimciler. Biz bu doğrultuda kadın ve genç girişimcilerimizin önünü açmak, onlara desteklerimizi anlatmak, onlarla daha yakın olabilmek için bakanlığımız ihracat genel müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimciler ihracat daire başkanlığını kurduk. Buradan da her türlü desteği alabilecekler. Kadın ve genç girişimciler için bakanlığımız arasında bir hat açmış olduk. Onlarla ilgili de uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesini de başlatmış bulunuyoruz kadın ve genç girişimcilerimiz ile beraber" dedi. "Exim Bank, 2018'de ihracatımızın yüzde 26'sını finanse etti" Exim Bank'ın 2018'de ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini açıklayan Bakan Pekcan, "Exim Bankasından daha esnek bir yapıya kavuşturulması, ihracatçılarımız ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama ben burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Exim Bank herhangi bir kamu bankası değil ihracat, kredi bankası. OECD kurallarına göre çalışır. Sadece ihracatı finanse eder. Ama bu doğrultu da bize gelen taleplerde baktığımız zaman gemi, inşaat müteahhitleri, uluslararası ihalelerinde teminat sorunları çıkar geçtiğimiz günlerde. O yönde de bir çalışma başlattık. İhracat taahhütlü olmak kaydıyla katkı sağlayacağız. Exim Bank'ta hedefimiz KOBİ'lere yaymaktı. Yüzde 60'larda olan KOBİ oranını yüzde 70'e getirdik. İnşallah bu sene sonuna kadar da yüzde 75'e getireceğiz. Exim Bank, 2018'de ihracatımızın yüzde 26'sını finanse etti. 2019'da da bu oranı yüzde 27, 28'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Exim Bank'ın ihracat desteklerini 44,2 milyar dolardan yüzde 10 artışla 48. 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Exim Bank'tan faydalanan firma sayısında hedefimiz birinci yüz gün itibariyle 11 bin firmaya ulaşmaktı. 11 bin 72 ile 2018 'i kapattık. İnşallah 2019'da da 12 bin 500 firmamıza ihracat finansmanlarından yararlandıracağız. Dış ticareti kolaylaştırmak için dijitalleşmeye önem verdik" diye konuştu. "Hak Kayıt Sistemiyle mobil uygulamayı geliştirdik" Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasıyla ilgili geliştirdiklerini söyleyen Bakan Pekcan, "Her ürün için bir kimlik kartı vazifesi görüyor. Artık üreticisi kim, nerede üretilmiş, kim tarafından ilk üreticiden kaça satılmış ondan sonraki aracılarda kaça satılmış ve şu anda sizin markette bunun fiyatı nedir? Hepsini kare kodlu uygulama ile telefonunuzdan indirip görebiliyorsunuz. Bunun dışında tavsiye hizmetlerinden satışlar vardı. Biz her gün aşağı, yukarı olan E-İhalede yüz araç satıyoruz. Elektronik eşya satıyoruz. Her türlü eşya satıyoruz. Tasfiyede kalmış eşyalarda ve bununla ilgili üç gün açık ihale de kalıyor 3 günde ihale süreci devam ediyor. Buradaki araçları da gelip yerinde görebiliyorsunuz. Muhammen bedelini yüzde 25 altında ihaleye çıkıyoruz. Mobil uygulaması var. Cep telefonundan istediğiniz her yerden girebiliyorsunuz. Muhammen bedelinin yüzde 10'lu civarında transfer yapıyoruz. İhale beş dakika sonra sona eriyor. 3 gün sürüyor yalnız. 3 günün sonunda kazanamadıysanız teminat için yatırdığınız ücret anında iade ediliyor" şeklinde konuştu. "Türkiye'de ilk defa dış ticaretin milli gelire oranı yüzde 50'ye ulaştı" Dünya ekonomisinin çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Bakan Pekcan, "Küresel ekonomi küçülüyor. Yüzde 4'ten yüzde 3 onda 7'ye revize ettiler. ve Şubat 2019'da bir kere daha revizeye ihtiyaç olduğunu bildirdi Dünya Ticaret Örgütü. Bunun dışında küresel büyümeyi 3 onda 9, 3 onda 7'yi en son 3 buçuğa revize etti. Avrupa Birliğinin büyümesi gibi bizim en büyük ticaret ortağımız yüzde 52'lerde. Yüzde ikiden 1,6'ya geldi. Almanya'nın büyümesi bir nokta 10'da 3'te. Bizim en çok ihracat yaptığımız Almanya aralık ayı ithalat rakamı yüzde dört onda yedi düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız İngiltere'nin Aralık Ayı ithalatı da yüzde dört nokta ikide düştü. Bunları neden söylüyorum. Biz dünyanın aksi yönüne gidemeyiz. Dünya nereye gidiyorsa bizde bundan öyle ya da böyle ülke olarak etkileneceğiz. Buna rağmen 2018'i 168 milyar dolar gibi Cumhuriyet tarihinin rekor bir rakamı gibi bir rakamla kapattık. Bundan da önemlisi biz ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 75'lerde kapadık. Buradaki amacımız 2019'daki önceliğimiz ihracatın ithalatı karşılama oranının artması. ve bütün stratejilerimizi, çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Amacımız sadece ihracat attırmak değil ihracatın ithalatı karşılama oranını karşılama. Dünya ticareti güç kaybediyor. Küresel ticaretin, küresel ekonomiye oranı 2008'de yüzde 61'lerde iken yüzde 58'e düştü. Türkiye'de de ilk defa dış ticaretin milli gelire oranı yüzde 50'ye ulaştı. Bu çok büyük bir başarı. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Aynı zamanda ülkenin büyümesine katkı veriyoruz. Üst ticaret rakamlarına baktığınız zaman üçüncü çeyrekte dış ticaret rakamlarının Türkiye'nin büyümesine katkısı yüzde 6.73, dördüncü çeyrekte bu rakam dokuz onda yedi. Evet, Türkiye'nin büyümesi küresel ekonomiden de Ağustos, Eylül ayındaki kur fırtınasından da etkilenerek 2,6 olarak gerçekleşti. Ama dış ticaretin buna katkısı dört onda iki" ifadelerini kullandı. Kastamonulu işadamlarından 1 milyar dolar ihracat sözü Bakan Pekcan, konuşmasında Kastamonulu işadamlarından bu yıl içerisinde 1 milyar dolar ihracat yapma sözü aldı. İşadamlarına ihracatı 1 milyar dolara çıkarmaları noktasında söz alan Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Kastamonu'nun ihracatına baktığımızda buraya kadar geldiğimize değsin. 128 milyon dolar yani bu milyar doların altından bir rakam ben Kastamonu'ya yakıştırmıyorum. Size de yakıştırmıyorum. Her türlü desteği veriyoruz bakanlık olarak geldik ne istiyorsunuz diyoruz. Size ihracatçı olun diyoruz. Bir hedef koymamız lazım. Hedefsiz insan bir yere gidemez. Önce bir hedefimiz olacak. Hedefimizi gerçekleştireceğiz." Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.