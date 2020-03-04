Haberler » Ekonomi » Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti - Ekonomi

Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bakan Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülen 3 gümrük personelini ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Hastanede personelin yakınlarıyla da görüşen Pekcan, acil şifa dileklerini iletti.
İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası 2 personel şehit olmuş, yaralılar tedavi altına alınmıştı.

Şehir Hastanesi, Ankara, Ağrı, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:37:12