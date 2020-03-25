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Bakan Pekcan: Tek kullanımlık tıbbı maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.

25.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:11
Bakan Pekcan: Tek kullanımlık tıbbı maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.

Bakan Pekcan, koronovirüs önlemleri kapsamında yapılan ve resmi gazetede yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararları'na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

?Bakan Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, solunum cihazı, kolonya ve dezenfektan ile ilgili gümrük vergisi düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Pekcan, şunları kaydetti: "Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla; Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık. Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık."

Bakan Pekcan, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Güncel

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