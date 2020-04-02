Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Pekcan: "Temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" dedi.

02.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:03
Bakan Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'nin Mart ayı ihracatını etkilediğini belirten Bakan Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemlerindeki araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, AB ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, Mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, Bakanlığımızın tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Pekcan: 'Temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:58: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti devam edecek - Ekonomi 12:58: QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım - Ekonomi 12:54: GEKA, 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti - Ekonomi 12:54: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 12:52: TİM Başkanı İsmail Gülle: "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız" - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:40: İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler