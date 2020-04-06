Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle gerçekleştirdiği video konferanslı toplantıya ilişkin, "Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik.

06.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:52
Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle gerçekleştirdiği video konferanslı toplantıya ilişkin, "Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurt dışındaki temsilcileriyle yaptığı video konferanslı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı.
Toplantıda, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını değerlendirdiklerini belirten Pekcan, temsilcilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu.
Bakan Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Yurt dışındaki temsilcilerimizle video konferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirlerimizle ve ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Ekonomi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Ekonomi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

00:28: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız hastaneye kaldırıldı - Ekonomi 00:12: Moody's, ABD'nin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 23:52: Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının yurtdışı temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Ekonomi 23:38: ABD'de endeksler sert yükselişle kapandı - Ekonomi 23:18: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi 18:31: HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti - Ekonomi 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler