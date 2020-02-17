Bakan Pekcan: Türk Eximbank faiz indirimine gitti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan sağlamak amacıyla vade türlerine göre 60 ile 140 baz puana varan faiz indirimine gitti" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini, döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirtti. Bakan Pekcan ayrıca Türk Eximbank'ın 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağladığını ve 2020'de 50 milyar dolarlık hacim ile toplam ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Türk Eximbank'ın, ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğine değinen Bakan Pekcan, bankanın en son aralık ayında ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

YENİ FAİZ İNDİRİMİ

Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucu ülke risk priminde yaşanan gerilemenin, ilerleyen dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğini vurgulayan Pekcan, "Türk Eximbank önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı" dedi.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.