Bakan Pekcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:24
Pekcan, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 7 gün 24 saat hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Twitter, Polis, Güncel