Bakan Pekcan - TÜRKTAY'ın "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" Programı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çevrenin korunması ve atık yönetiminin ekonomik bir rasyonaliteye dönüştüğünü belirterek, "Artık hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir." dedi. Türkiye 'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY) kapsamında düzenlenen "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ankara HiltonSA Oteli'nde gerçekleştirildi.Pekcan, açılışta yaptığı konuşmada, küresel çevrenin bozulması ve iklim değişikliğiyle ilgili alarm zillerinin uzun süredir dünyanın hemen her ülkesinden duyulduğunu söyledi.Konunun ekonomik boyutuna dikkati çeken Pekcan, "Çevrenin korunması ve atık yönetimi artık bir ekonomik rasyonaliteye dönüştü. Artık hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir." diye konuştu.Atık yönetimi dahil, çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin ekonomik bir gereksinim olduğunun önemli ölçüde anlaşıldığını vurgulayan Pekcan, konuya iktisadi açıdan bakılmaya başlanmasının çevre mücadelesinde tüm insanlığın elini bir nebze güçlendirdiğini dile getirdi.Pekcan, "çevre ekonomisi" denildiğinde hemen her sektörde "çevreye duyarlı ürün", "geri dönüştürülmüş ürün" veya "enerji tasarruflu ürün" gibi yeni ürün segmentlerinden de bahsedildiğini anımsatarak şöyle konuştu:"Aslında burada, firmaların çevreye duyarlı ürün geliştirme çabalarıyla birlikte, tüketici tercih ve taleplerinin çevreye duyarlı biçimde evrildiğine de dikkati çekmek gerekir. Nitekim tüketicilerin, çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlere yönelik artan bir hassasiyeti söz konusudur. Bu çerçevede firmalar, birbirleriyle çevreye duyarlılık üzerinden rekabet etmekte, ürün farklılaştırmalarını çevreyle ilgili getirdikleri yenilikler üzerinden yapmaktadır.""TÜRKTAY gibi yapılan her çalışma büyük bir amaca hizmet ediyor"Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'de güvenli ve çevreye duyarlı ürün ekonomisinin gelişmesinde önemli bir aktör olmaktan gurur duyduklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:"Bugüne kadar, bakanlığımız koordinasyonunda ülkemizde güvenli ürünlerin üretilmesi yolunda oldukça gelişmiş teknik düzenlemeler hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Ürünlerin test ve belgelendirilmesinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde kalite altyapısı oluşturulmuştur. Diğer taraftan, bakanlığımızın atık ticareti noktasında belli rol ve sorumlulukları var. Küresel ölçekte atıkların farklı sektörlerde tekrar kullanımının artmasıyla ucuza girdi tedarik etmek yeni bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde atıklar yeni bir ekonomik değer haline gelmekle birlikte, atık ithalatı da uluslararası sözleşmelere uygun olarak, bakanlığımızın ürün güvenliği ve denetimi tebliğleriyle düzenlenmektedir."Pekcan, Türkiye'de çevreye duyarlı bir ekonominin hızla gelişiyor olmasında farkındalık çalışmalarının büyük önemi olduğuna dikkati çekerek, "TÜRKTAY kapsamındaki bu panel gibi yapılan her çalışma toplumumuzun ve özel sektörümüzün duyarlılığı açısından büyük bir amaca hizmet etmektedir. Bunların yanında, hem bir farkındalık hem de bir uygulama projesi olan Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi', ülkemizin atık yönetimindeki etkinliğini ve yetkinliğini geliştirmiştir." dedi.