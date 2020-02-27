Bakan Pekcan, artan maske fiyatlarıyla ilgili vatandaşa yol gösterip çağrıda bulundu: Şikayet edebilirsiniz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsle birlikte artan maske fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 8 firmayla ilgili şikayet geldiğini belirten Pekcan, maskede fahiş fiyat artışlarının Alo 175 ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından yapılabileceğini söyledi.

Pekcan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Fiyat artışı yönünde şikayetler var. İnternet üzerinden satışlar olmak üzere toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik.Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir.

"BAKANLIĞIMIZIN MERKEZİNE DÜŞÜYOR"

Haksız fiyat artışı bildirimi var. Şikayet başvurusuna bastıkları anda da bilgi paylaşımı var. Ürün ve firmayla ilgili isterlerse fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Gönderdikleri anda bakanlığımızın merkezine ve il müdürüne düşüyor. Hemen il müdürümüz gerekli önlemleri alıyor ve takibine başlıyoruz.

"REKLAM KURULU TOPLANTISINI 3 MART'A ÇEKTİK"

Biz ticaret bakanlığı olarak burada hemen ceza kesmiyoruz. Önce savunma istiyoruz. Savunmasını alıp gerçekten sebeplerine bakıyoruz değerlendirdikten sonra reklam kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı onu 3'üne çektik. 104 bin liraya kadar cezası var."