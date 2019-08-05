BAKAN PEKDEMİRLİ ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TEST ETTİ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy 'de çiftçilerle bir araya gelerek Türkiye 'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, "Güçlü bir traktör. Ama en önemlisi yakıt tasarrufu bakımından oldukça iyi, sessiz ve çevre dostu. Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim tek bir önceliğimiz var. Üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz, buna en yakın zamanda, en uygun fiyatla nasıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu çiftçimizin hizmetine sunacağız. Normal bir traktöre göre performansı son derece yüksek." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy'e bağlı Çilingir Mahallesi'nde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörle deneme sürüşü gerçekleştirdi. Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, çiftçilerle birlikte traktörü inceleyerek traktör hakkında çiftçilere teknik bilgiler verdi. Bakan Pakdemirli daha sonda elektrikli traktöre binerek, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.

"SERİ ÜRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Elektrikli traktörün performans ve teknik bakımdan oldukça verimli olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Tarlada oldukça güçlü, kullanımı son derece güzel ve kolay. Normal bir traktöre göre alışmanız biraz zaman alabiliyor. Gazı çok hassas, tabiri caizse kuru tarlada yeri kopararak gidiyor. Güçlü bir traktör. Ama en önemlisi yakıt tasarrufu bakımından oldukça iyi, sessiz ve çevre dostu. Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim tek bir önceliğimiz var. Üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz, buna en yakın zamanda, en uygun fiyatla nasıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu çiftçimizin hizmetine sunacağız. Normal bir traktöre göre performansı son derece yüksek. Normal bir traktör ile böyle bir tarlada 6-7 km ile hız ile çalışırken elektrikli traktörümüzle 20 km hız ile çalışabiliyoruz. Traktör çok güçlü olduğu için, kısa sürede bir tarlayı sürebiliriz." dedi.

"YAĞLI TOHUM DESTEK ÖDEMELERİ YARIN 18.00'DE YAPILACAK"

Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohum destek ödemelerimizin yüzde 70'ini kışın ödemiştik, 2 milyar lira olarak. Geriye kalan yüzde 30'luk kısım olan 1, 2 milyar lirayı da yarın akşam saat 18.00 itibariyle çiftçimizin, köylümüzün hesabına yatıracağız. Bayram öncesi ödemeler yapılmış olacak." diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN BAYRAM MESAJI

Pakdemirli, "Tüm vatandaşlarımızın, çiftçi ve üreticilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum. Sevdikleri ve aileleri ile nice bayramlara ulaşırlar. Bakanlığımız bayram öncesi tüm tedbirlerini aldı. Hem büyükbaş hem de küçükbaşta yeterinden fazla kurbanımız var. Geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla kurbanlığımız şuan pazarlarda var. Gerekli tüm tedbirleri aldık bakanlık olarak. Hayvan sağlığı uygulamamız olan HAYSAK var. Akıllı telefonlarına HAYSAK uygulamasını indiren vatandaşlarımız, alacakları kurbanlık ile ilgili tüm bilgileri görebilecekler. Hayvanın hastalığından tutun, aşısı ve tüm şeceresine bu uygulamadan bakabilecekler. Hayvanın sağlıklı olduğuna dikkat etsinler ve hayvanlarını yine bizim onayımızın olduğu kesim merkezlerinde sağlıklı bir ortamda keserek ibadetlerini gerçekleştirsinler." dedi



"BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA"

Deneme sürüşüne katılan çiftçilerden Ömer Nizam traktör hakkında, "Bölgemiz ve ülkemiz için güzel bir çalışma. Arkamızda gördüğümüz traktör elektrik gücü ile çalışıyor. Yakıt tasarrufu yönünden oldukça güzel bir traktör. Çiftçinin en büyük masraflarından birisi mazot. Biz de çiftçiler olarak özellikle mazot konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk. Bu traktör sayesinde yakıttan elde ettiğimiz tasarruf ile zamandan da tasarruf etmiş olacağız. Biraz daha başka yerlere para harcayabileceğiz." dedi. Bakan Pakdemirli, test sürüşünden sonra Çilingir Mahallesi'ne geçti. Pakdemirli kadınlarla bir araya gelerek gözleme yedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Pakdemirli'nin çiftçilerle bir araya gelmesi

-Bakan Pakdemirli'nin elektrikli traktöre binmesi

-Bakan Pakdemirli röp

-Çiftçilerle röp

-Bakan Pakdemirli gözleme yemesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul