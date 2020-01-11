Bakan Pekdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesiyle ilgili Mersin'de açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, havadan yaptıkları incelemelerin ardından isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendiğini söyledi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e gelen Bakan Pakdemirli, KKTC Su Temin projesi boru hattı üzerinde helikopterle inceleme yaptı. İncelemenin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekiller eli birlikti açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Türkiye ile Kıbrıs arasında bir isale hattımız var. Bu isale hattıyla ilgili çarşamba akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu. Bu isale hattı, 81,6 kilometre, çok uzun. Dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Ancak çarşamba akşamı itibariyle Kıbrıs'tan tarafımıza isale hattından su gelmediğine dair bir bilgi gelmesi ve araştırmalar neticesinde isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma vakası olduğu gözlemini yaptık. Tabii ki salı akşamı itibariyle de tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir sörvey gemisi yola çıkmış durumda. Sörvey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız. Nihai neticeyle beraber de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim. Henüz nedeni belli değil ama bir çıkma olduğu gözleniyor. Bildiğiniz üzere bu iş aynı köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz şey deniz tabanından yürüyen borular değil. Denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçiyor. Böylelikle yüzeyin yaklaşık 250 metre altındaki borular şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin yerinden çıkmış olma ihtimali var. Hat olması gerektiği yönde değil."