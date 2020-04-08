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Bakan Pompeo'dan, Kovid-19 salgınına ilişkin telefon diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve iş birliği kapsamında Mısır, Kazakistan ve Slovakya liderleriyle görüştü.

08.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:02
Bakan Pompeo'dan, Kovid-19 salgınına ilişkin telefon diplomasisi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve iş birliği kapsamında Mısır, Kazakistan ve Slovakya liderleriyle görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Slovakya Başbakanı seçilen Igor Matovic ile görüştüğünü açıkladı.
Açıklamada, Pompeo'nun, Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile bölgesel sorunların yanı sıra Kovid-19 salgını ile mücadelede ABD ve Mısır iş birliğine vurgu yaptığı belirtilirken, Şükrü'ye ABD vatandaşlarının ülkelerine dönmesi konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.
Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşen Pompeo'nun, yine salgın konusunda iş birliğinin önemine değindiği ve Kazakistan sağlık altyapısının geliştirilmesi amacıyla her iki ülkenin sağlık bakanlıklarının yaptığı ortak çalışmaları takdir ettiği belirtildi.
Bununla birlikte açıklamada, "Bakan Pompeo ve Cumhurbaşkanı Tokayev, Bakan Pompeo'nun şubat ayında Kazakistan'a yaptığı ziyarette tartışıldığı üzere, ikili ve küresel ilişkiler konusunda iş birliği yapma kararlarında da mutabık kaldılar." sözlerine yer verildi.
Son olarak Pompeo'nun Slovakya Başbakanı Matovic'i yapılan seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiği ve ABD-Slovakya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğinin vurguladığı belirtildi.
Açıklamada, "Bakan ve Slovakya'nın seçilmiş başbakanı Kovid-19 ile ortak mücadele ve Batı Müttefikleri olarak savunma, siber güvenlik, enerji güvenliği ve altyapı geliştirme konusundaki iş birliğini de ele aldı." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Slovakya, Güncel
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