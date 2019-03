Bakan Selçuk: "1 Milyon 250 Bin Kişi de İşkur Aracılığıyla İşe Yerleştirildi"

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "2002'de İŞKUR 'un tüm Türkiye 'de işe yerleştirdiği kişi sayısı 24 bindi. 2018'e baktığımızda ise sadece Samsun 'da 26 bin 155 vatandaşımızı istihdamla buluşturduğumuzu görüyoruz. Ülke genelinde 1 milyon 250 bin kişi de İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi." dedi. Bakan Selçuk , Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) ev sahipliğinde Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.Ekonomideki başarının en büyük göstergelerinden birinin ihracat rakamı olduğunu dile getiren Selçuk, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, bugün 170 milyar dolara yükseldiğine söyledi.Uygulamaya konulan reformlar sayesinde Türkiye'nin "İş Yapma Kolaylığı" bakımından dünyada 190 ülke arasından 43. sıraya kadar yükseldiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:"Reformların yansımalarını, uluslararası alanda görüyoruz. 2002'de ülke genelinde 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 23 milyona yükseldi. Bu son 15 senenin en iyi seviyesi. Türkiye'de iş yapmak her gün kolaylaşıyor. Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüyoruz.""Türkiye, AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendilerine yeni bir istihdam teşvik paketinin hazırlanması talimatını verdiğini ve tüm tarafların katkılarıyla kısa bir sürede teşviki hazırladıklarını aktaran Selçuk, şunları söyledi:"Türkiye, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Yükselişte istihdam seferberliğinin önemli katkısı oldu. Ülkemizin bu yükselişine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız iki yıl önce Milli İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. Siz işverenler bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon ilave istihdam oluşturdunuz. Bu yıl da istihdam seferberliğini, hedefleri büyüterek sürdürmeniz takdiri hak ediyor. İşverenlerimizin, geçen ay Cumhurbaşkanımıza verdiği 2,5 milyon ilave istihdam sözünü tutacağına inanıyorum. Bu kapsamda Samsunlu işverenler de 20 bin istihdam sözünü verdi. 2,5 milyon kişiyi istihdam etmek demek 10 milyon kişiye AŞ demek. Samsun için 20 bin istihdam demek 100 bin kişiye ulaşmamız demek. İstihdam seferberliği sayesinde, vatandaşlarımızın yüzü gülecek, milyonlarca evde tencere kaynayacak, çocuklarımız için mutlu bir gelecek inşa edeceksiniz.""Belirlenen hedefin üzerine çıkacağına inanıyorum"İstihdam Seferberliği kapsamında işverenlere mayıs sonuna kadar sağlayacakları her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanında ücret desteği de vereceklerini anımsatan Selçuk, teşvik ve desteklerle ilgili şu bilgileri verdi:"Eğer şartları sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Şimdi işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vakti. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde artırarak yerli alımlardan bahsettik, katkı vermesi milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Yeni teşvikin yanı sıra mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz. Ayrıca 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden düzenli ödeme yapanlara 5 puan prim indirimimiz çalışan başına 128 lira ile 960 lira arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor."Bakan Selçuk, tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını bildirerek, "Bakanlık olarak açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004'ten bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık." değerlendirmesinde bulundu.Samsunlu işverenlerden seferberlik kapsamında verdikleri istihdam sözünü tutmalarını ve 20 binin üzerine çıkmalarını isteyen Selçuk'a şunları kaydetti. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer, son 15 senenin rekorudur. İşte attığımız bu adımların da katkısıyla, gerçekleşen ekonomik büyümenin beraberinde iş gücü piyasamız da gelişti. Kadınından, gencine daha fazla vatandaşımız iş imkanına kavuştu. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkileri ile istihdam kayıpları yaşarken, ülkemiz, yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. İstihdam seferberliğimiz kapsamında teşvik ve desteklerimizi işverenlerimize anlattık. Bakanlık olarak, bu kısa zamanda Türkiye genelinde yaklaşık 400 etkinlik düzenledik. Bakanlık olarak, bu kısa zamanda Türkiye genelinde yaklaşık 400 etkinlik düzenledik.""Bu tarihimizdeki en büyük teşvik"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, TOBB Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın iş dünyasına yeni bir 'İstihdam seferberliği' çağrısında bulunduğunu hatırlattı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık çalışanları ile TOBB olarak ekip olarak çalıştıklarını aktaran Hısarcıklıoğlu, "Bakanımız sağ olsun ekibi ile birlikte yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladı. 30 Nisana kadar yapılacak her yeni istihdama ücret, vergi ve prim devletten. Yani 30 Nisana kadar istihdam edilecek her bir kişinin 3 ay boyunca bütün yükü devletin omuzlarında. Daha sonrasında 9 ay boyunca biz sadece 2 bin 20 lirayı ödüyoruz, bütün diğer vergi, SKK ve diğer vergi yükü varsa hepsi yine devletten. Bu tarihimizdeki en büyük teşvik." ifadesinde kullandı.Samsun'un ihracatında patlama yaşandığını ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Ama işinde bir sıkıntı yaşayan kardeşimiz varsa 3 ay boyunca yine vergisini, SSK'sını yine her şeyini devlet karşılıyor. İşçiyi çıkartma 3 ay yanında tut, eğer işin 3 ay içinde selamete erer, tekrar yukarı doğru çıkarsa tecrübeli işçini tekrar yanında çalıştır. İnsan ne ister, zor gününde devletini yanında ister. İşte devletimizde bugün, 'zor gününüzde bende sizin yanınızdayım' diyor. 'İşçiyi çıkartmayın onun tüm sorumluluğunu 3 ay boyunca ben üstleniyorum' diyor. Bu detayları öğrenmek için Bakanlığımız yerel teşkilatı çalışıyor, her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Tüm bunların mimarı Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a başta kendisi olmak üzere bakanlıktaki bürokratlarımıza emeği geçen herkese istihdamı ödüllendiren bu tarihi desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. TOBB olarak bizde 81 il, 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıktık. Tüm işletmelerimize kampanyaya katılın çağrısında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz."