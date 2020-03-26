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Bakan Selçuk: 14 bin sağlık personeli alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

26.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:42
Bakan Selçuk: 14 bin sağlık personeli alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirterek, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini kaydeden Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine de dikkat çekti.

Öte yandan başvuruların, 26- 30 Mart'ta yapılacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İŞKUR, Güncel

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