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Bakan Selçuk: "15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" dedi.

16.04.2020 04:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 04:08
Bakan Selçuk:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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