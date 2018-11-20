Bakan Selçuk, 19. Ulusal Çocuk Forumu'na Katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde TBMM'de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri tarafından hazırlanan "Çocuk işçiliği ile mücadele" bildirisini çocuklar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup toplantısında takdim etti.

"Çocuklar sevgi ve merhametin kaynağı, istikbal ve istiklalimizin teminatı"

"Çocuklar sevgi ve merhametin kaynağı, istikbal ve istiklalimizin teminatıdır." Sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan Selçuk, çocuklara hizmet anlamında Türkiye'de önemli adımların atıldığını vurguladı.

Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olmalarını önemsediklerini ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, 2018'in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak "Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz." dedi.

"130 mobil ekip 11 bini aşkın çocuğa müdahale etti"

Bakan Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibariyle 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa müdahale ettiğini belirtti.

"2.969 çocuğumuzun ailesine destek sağlandı, 3757 çocuğumuzun ailesine rehberlik hizmeti verildi"

Bakan Selçuk, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile2.969 çocuğumuzun ailesine destek sağlanmış ve 3.757 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir. " açıklamasını yaptı.

"228 çocuk bakım kuruluşlarına alındı"

Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuğun bakım kuruluşlarına alındığını duyuran Bakan Selçuk,"Bakanlık olarak çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak zorundayız." diye konuştu.

"Sosyal Uyum Programı ile 70 bin çocuğa ulaşıldı"

Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ve UNICEF işbirliği ile düzenlenen "Sosyal Uyum Programı" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaşıldığını belirtti.

"Projelerimiz 81 ilde devam ediyor"

100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen 23 pilot ilde uygulanan "Okul Destek Projesi"ni 81 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "81 ilde ilgili bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projemize devam ediyoruz." dedi.

" Çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkardık"

Bakan Selçuk, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi kapsamında çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkardıklarını ifade etti.

"Çocuklar ülkemizin geleceğine yatırımdır"

Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Bakan Selçuk, "Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Çocuklar ülkemizin geleceğine yatırımdır." dedi.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri hazırladıkları 19 maddelik bildiriyi, Bakan Selçuk ve Meclis İdare Amiri Orhan Yegin'e takdim etti. Deklarasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen ve çocukların fikirlerine büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Selçuk, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi.

Forumun ardından çocuklar Bakan Selçuk ile birlikte grup toplantısında bildiriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.