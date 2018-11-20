Bakan Selçuk 19. Ulusal Çocuk Forumu'na Katıldı

20 Kasım 2018 Salı 14:25



20 Kasım 2018 Salı 14:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde TBMM'de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde TBMM'de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 19'uncu Ulusal Çocuk Forumu'na katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri tarafından hazırlanan "Çocuk işçiliği ile mücadele" bildirisini çocuklar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup toplantısında takdim etti. 2018 çocuk işçiliği ile mücadele yılı kapsamında düzenlenen foruma, Türkiye'nin 81 ilinden gelen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 245 çocuk katıldı."Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz""Çocuklar sevgi ve merhametin kaynağı, istikbal ve istiklalimizin teminatıdır" diyen Bakan Selçuk, çocuklara hizmet anlamında Türkiye'de önemli adımların atıldığını vurguladı. Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olmalarını önemsediklerini ifade eden Selçuk, 2018'in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak "Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı."130 mobil ekip 11 bini aşkın çocuğa müdahale etti"Bakan Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2018'in Ekim ayı sonu itibariyle 130 mobil ekibin 11 bini aşkın çocuğa müdahale ettiğini belirterek, 2 bin 969 çocuğun ailesine destek sağlandığını, 3 bin 757 çocuğun ailesine de rehberlik hizmeti verildiğini kaydetti. Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuğun bakım kuruluşlarına alındığını duyuran Selçuk, bakanlık olarak çocukları her türlü istismardan, şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak zorunda olduklarına dikkat çekti. Bakanlık ve UNICEF işbirliği ile düzenlenen "Sosyal Uyum Programı" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaşıldığını belirten Selçuk, 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen 23 pilot ilde uygulanan "Okul Destek Projesi"ni 81 ile yaygınlaştırıldığını açıkladı""Çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkarıldı"Bakan Selçuk, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi kapsamında çocuk dostu kitap sayısını 222'ye çıkardıklarını ifade etti. Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Bakan Selçuk, "Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Çocuklar ülkemizin geleceğine yatırımdır" diye konuştu.Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri hazırladıkları 19 maddelik bildiriyi, Selçuk ve Meclis İdare Amiri Orhan Yegin'e takdim etti. Deklarasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen ve çocukların fikirlerine büyük önem verdiğini dile getiren Selçuk, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi. Forumun ardından çocuklar Bakan Selçuk ile birlikte grup toplantısında bildiriyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. - ANKARA