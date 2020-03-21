Bakan Selçuk: 2 milyon haneye 1000'er lira destek verilecek

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk , "Halihazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye biner lira nakdi destek verilecek" dedi.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarını paylaştı. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı biner lira nakdi destekten yararlanacaktır. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek yok. Ödemeler Mart ayının sonunda başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: DHA