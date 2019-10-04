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Bakan Selçuk: "250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz.

04.10.2019 14:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından üniversite hastanelerine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı" dedi.
Kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise Kasım ve Aralık aylarında yapılması bekleniyor.
(İHA)
Bakan Selçuk:

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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