Bakan Selçuk: 290 Milyar Tutarında Sosyal Yardım Ulaştırdık (2)

Kaynak: DHA

BAKAN SELÇUK, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BULUŞTUAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , bir restorantta şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla buluştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi 'nin 104'ncü yıldönümünü kutlayan Bakan Selçuk , "Çanakkale ruhunu besleyen, beyaz kefeniyle savaş meydanına çıkan, muzaffer komutan Sultan Alparslan 'ın ruhuydu. Bu ruh, Anadolu'yu bize yurt kılmak için Kars 'ta düşmana karşı savaşırkan şehit olan Ebul Hasan El Harakani'nin ruhuydu. Bu ruhu yaşatmak için Malazgirt 'te, Çanakkale'de Sarıkamış 'ta, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güneydoğu'da El Bab'ta Afrin 'de,15 Temmuz hain darbe girişiminde bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.Türk Milleti'nin bu vatan için çok ağır bedeller ödedeğini belirten Bakan Selçuk, şunları ifade etti:"Bu toprakların hikayesini yazanlar, can verenler, milletimize Anadolu'nun kapılarını açtılar. Gazi milletimiz Malazgirtte Alparslan, Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat Binbaşı, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir oldu. Şehadete yürüyen aziz milletimiz, vatan için çok bedeller ödedi, nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Her bir ailemizin şehitleri, gazileri var. Her birimiz, her bir ailemiz 'vatan nedir, vatan uğruna şehit olmak, gazi olmak nedir', bunu çok iyi biliyor. Biz özgörlüğüne aşık, dimdik duran bir milletiz. Tarihin hiç bir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş milletiz. Bayrak inmesin, ezan susmayın diye nice şehitler verdik. Analar kınalı kuzularını, Mehmetlerini bu şuurla 'vatan sağolsun' diyerek, şehadete uğurladı. Bizlere, yüreğimizde omuzlarda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Bu topraklmarın mayasını, tapusunu oluşturdu, birlik beraberliğimizin yegane teminatı oldular. Terör örgütleriyle, ülkemizi zayıflatmaya bölmeye çalışanlara en güzel cevabı şehitlerimiz, gazilerimiz verdi.""35 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM SAĞLADIK" AK Parti hükümetleri olarak her zaman şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Bakan Selçuk, daha önce bir olan şehit yakını istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını söyledi. 45 yaş şartını kaldırdıklarını da ifade eden Selçuk, 2002'de 6 bin 315 olan şehit yakını ve gazi istihdamının 35 bini aştığını bildirdi. Selçuk, "Eğitim desteği, ücretsiz seyahat desteği gibi ekonomik ve sosyal destek vermeye devam ediyoruz. Sizin acılarınızı dindirmeye gücümüz yetmez ama ailelerimize daha iyi hizmet sunmak refah seviyelerini artırmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadığımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.