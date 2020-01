Bakan Selçuk: "3 bin 200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleştirmiş olacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün yapacağımız atamalarla 2019 yılı başından itibaren yaklaşık 3 bin 200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleştirmiş olacağız" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların ve devlet koruması altında yetişen gençlerin atama töreninde konuştu. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile Türkiye'de ilk defa bin 500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik standartlarını yürürlüğe koyduk. Bilindiği gibi evde bakım yardımı, evde bakıma destek, gündüzlü bakım ve kuruluşlarımızda yatılı bakım hizmet modellerimizle bireylerin ve ailelerin farklı ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde diğer alanlarda olduğu gibi onların öncelikle aileleri yanında bakımlarını amaçlıyoruz. Bir yandan 361 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli kurum bakımı için sıra bekliyorken, şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız yok" dedi.



"Bugün artık 124 bin engelli vatandaşımız işçi olarak çalışıyor"



Bakım hizmetlerinde kaliteyi bu sene yayımlanan kalite standartları yönergesi ile daha da artıracaklarını ifade eden Selçuk, "Bakım gereksinimlerinin yanında toplumun tüm kesimlerinin insana yaraşır iş fırsatlarına kavuşmaları için de çalışıyoruz. Temel amacımız ise kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak. Özel sektörde engelli istihdamını artırmak için çeşitli kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uyguluyoruz. Bugün artık 124 bin engelli vatandaşımız işçi olarak çalışıyor. Engellilerimize yönelik aktif iş gücü programları yürütüyoruz. Engelsiz iş koçluğu projemizle iş bulmalarına destek oluyoruz. Engellilerimizi kendi işlerinin sahibi olmaya teşvik ediyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla bitiren engellilerimize 50 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Yaptığım ziyaretlerde de engelli kardeşlerimizin çalışmak, üretmek için ne kadar istekli, azimli ve özverili olduğunuza bizzat şahit oluyorum" diye konuştu.



"Bin 304 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz"



2011 yılında dünyada ilk defa merkezi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) hayata geçirildiğini hatırlatan Selçuk, "Bugün de bin 304 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın yanı sıra, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza da özel bir ihtimamla yaklaşıyoruz. Gençlerimiz, ülkemizin istikbalini de, istiklalini de onlar temsil ediyorlar. Onları her türlü riskten korumak ve en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak önceliğimiz. Her çocuğun anne-babası, ailesi yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesi en büyük arzumuz. Çeşitli nedenlerden ötürü ailelerince bakılamayan çocukların sorumluluğu ise hepimize düşüyor. Öncelikle öz ailelerinin yanında bulunan bu çocuklarımıza sosyal ve ekonomik destek sağlayarak aile bütünlüğünü korumayı gözetiyoruz" ifadelerini kullandı.



"128 bin çocuk öz ailelerinin yanında destekleniyor"



128 bin çocuğun öz ailelerinin yanında desteklendiğini açıklayan Bakan Selçuk, kendi ailesi yanında bakımı mümkün olmayan çocukları koruyucu aile ve evlat edindirme yollarıyla aile sıcaklığına kavuşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "5 bin 966 koruyucu aile yanında 7 bin 259 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu yıl içinde bin 272 koruyucu aile yanına bin 563 çocuğumuzu yerleştirdik. Evlat edindirme hizmetlerimizden bugüne kadar 17 bin 328 çocuğumuzu yararlandırdık. Hangi nedenden ötürü olursa olsun bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğa biz devlet olarak sahip çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Devlet korumasındaki çocuklarımızın bakımını, yurt-yuva gibi kuruluşlarda değil ev ortamında sağlıyoruz. Bugün itibarıyla 13 bin 709 çocuğumuza çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarımızda bakıyoruz" dedi.



"Bugün 4 binin üstünde gencimiz özel sektörde çalışıyor"



2003-2018 döneminde ise 30 bin 352 gencin kamuda işe yerleştirildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukatlık gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirildiğini hatırlatarak, "Bu yerleştirme işlemlerinde de gençlerimizi kamu kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri unvanlara yerleştireceğiz. 2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam bin 714 gencimizi yerleştirdik. Bugün yapacağımız atamalarla 2019 yılı başından itibaren yaklaşık 3 bin 200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozisyonlara yerleştirmiş olacağız. Böylece 2002'den sonra devlet koruması altında yetişmiş yaklaşık 32 bin gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş oluyoruz. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızda bin 600'e yakın engelli memurumuzla, 450'ye yakın da devlet koruması ve bakımı altında yetişmiş memurumuzla birlikte çalışıyoruz. Devlet koruması altında yetişen gençlerimizin özel sektörde de istihdamını sağlamak için Temmuz 2018'den itibaren kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uygulamaya başladık. Bugün 4 binin üstünde gencimiz özel sektörde çalışıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA