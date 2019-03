Bakan Selçuk: "3 Milyonun Üzerinde Kadın Okuryazar Oldu"

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Sarf edilen yoğun çalışmalar neticesinde 3 milyonun üzerinde okuma yazma bilmeyen kadın bugün okuryazar oldu. Okuryazar seferberliğinde de 800 bin vatandaşımız okuma yazma öğrendi."Selçuk, Şehitkamil Nikah Salonu'nda düzenlenen Okuma Yazma Seferberliği Programı Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği okuryazarlık seferberliğinin bugüne kadar eğitim alanında yürütülen en önemli seferberliklerden biri olduğunu belirtti.Seferberliğe katılarak okuma yazma öğrenen yaşlıları, kadınları ve gençleri tebrik ettiğini dile getiren Selçuk, dünyada en çok mücadele edilmesi gereken konunun eğitim olduğuna dikkati çekti.Eğitimin daha özelinde ise okuma yazmanın çok elzem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Biz inanıyoruz ki eğitim ve kültürden yoksun kalan bir millet kendi geleceğini tayin edemez. Bu anlamda da hem millet hem de hükümet olarak hamdolsun her türlü imkanı ve kabiliyete de sahibiz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi hedefimiz hep birlikte okuryazar oranını yüzde 100 yapmak. Terörle mücadeleyi nasıl bir beka meselesi olarak görüyorsak aslında okuma yazmayı, eğitim ve kültür meselesini de bir beka meselesi olarak görüyor ve seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz." diye konuştu. Bakan Selçuk , Bakanlık olarak yürüttükleri eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.Annelerin, ninelerin okuryazarlık seferberliğine olan ilgisinin kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini söyleyen Selçuk, kadınların, engellilerin ve her yaş grubundaki vatandaşların evinden, işinden zaman ayırarak kurslara ilgi göstermesinden de gurur duyduklarını ifade etti.Bakan Selçuk, okuma yazma öğrenmenin iyilik kapısını araladığını ve faydalı insan olmanın da ilk adımı olduğunu anlatarak şöyle devam etti:"Anadolu'nun her köşesinden, kadınlarımızdan birbirinden güzel haber alıyoruz. 73 yaşındaki Ayşe Buğday'ın 10 yaşındaki torunuyla aynı okulda eğitim alması gibi. Okuma yazma seferberliğinin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu da bize gösteriyor aslında. İnsanı değerli ve anlamlı kılan da esasında hayatı daha da fazla anlamlandırabilmesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi daha önce de birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü projeleri olmuştu. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla 350 bin kız çocuğumuzu okulla tanışmıştı. Sarf edilen yoğun çalışmalar neticesinde 3 milyonun üzerinde okuma yazma bilmeyen kadın bugün okuryazar oldu. Okuryazar seferberliğinde de 800 bin vatandaşımız okuma yazma öğrendi.""Karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz" Hükümet olarak hem kız çocuklarına hem kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak maddi ve manevi destek vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, bu sayede de yıllar itibariyle okuma yazma ve kız çocuklarının okullaşma oranında hızlı bir artış göründüğünü vurguladı.Kadınlarda orta öğretimde okullaşma oranının şu anda yüzde 83'e, yüksek öğrenimde ise yüzde 44'lere ulaşıldığını bildiren Bakan Selçuk, şunları söyledi:"Biz de ayrıca teşviklerle de okuma yazma bilmeyen kadının, kız çocuklarımızın kalmaması için uğraşıyoruz. Bu anlamda şartı eğitim yardımımız var. Şartlı eğitim yardımımızla ülkemizin her köşesinden 2 milyon öğrencimize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz. Yardımla ilgili etki analizi yaptık. Gazi Üniversitesi ile beraber, bu araştırma bize gösterdi ki yardım alan kız çocuklarımızda okula devamsızlık yaklaşık yüzde 50 azalıyor. Eğitim materyali yardımı, taşımalı eğitim, ulaşım ve barınma gibi de diğer uygulamamızla da diğer kız çocuklarımıza ulaşıyoruz ki yeter ki onlar okullarından geri kalmasınlar. Bakanlık olarak verdiğimiz sosyal yardımlar bütçesinin yüzde 36'sını şu anda eğitime gidiyor, bundan dolayı da büyük bir gurur içerisindeyiz.""Okumak, cehaletin düşmanı"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadının okuması, daha güzel şartlarda çalışması için güzel projelere öncülük ettiğine dikkati çekti.Emine Erdoğan'ı gazi şehirde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gül, kendisinin okuma yazarlığı seferberliğinin öncüsü olduğunu aktardı.Bakanlık olarak da okuma yazma bilmeyen cezaevi hükümlüleri için seferberlik başlattıklarını kaydeden Gül, "Okumamak, cehaletin düşmanı. Daha fazla okuyarak kendimizi geliştireceğiz. Muasır medeniyetin üzerine çıkacağız. Öncülükleri için Emine Erdoğan'a teşekkür ederim." dedi.