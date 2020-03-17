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Bakan Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştiğini duyurdu.

17.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:02
Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla yapıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini açıkladı. Atamaların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününden bir gün önce gerçekleştirilmesinin durumu daha da anlamlı kıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama sitesinde yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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