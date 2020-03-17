Bakan Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştiğini duyurdu.
17.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla yapıldığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini açıkladı. Atamaların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününden bir gün önce gerçekleştirilmesinin durumu daha da anlamlı kıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.
Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama sitesinde yayımlandı.
(İHA)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini açıkladı. Atamaların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününden bir gün önce gerçekleştirilmesinin durumu daha da anlamlı kıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.
Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama sitesinde yayımlandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti