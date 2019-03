Bakan Selçuk, 4.1'lik Depremi Valilikte Hissetti (2)

Kaynak: DHA

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISINA KATILDIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli'de valilik ve büyükşehir belediyesi ziyaretlerinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Denizli Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. Bakan Selçuk'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda iş insanı toplantıda yer aldı.HİSARCIKLIOĞLU: HER YENİ İSTİHDAMDA ÜCRET, VERGİ, PRİM DEVLETTENToplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni istihdam seferberliği çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Biz de çalışma bakanımızla günlerce gece geç saatlere kadar çalıştık. Bakanımız sağ olsun. Yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladı. 30 Nisan'a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret, vergi ve prim devletten. Sonrasında da en az 9 ay, vergi ve prim ödemiyoruz. Yani sağlayacağınız her 1 ilave istihdam için size yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadık. Onlara da mevcut istihdamı muhafaza etsinler diye kısa çalışma ödeneği geldi. Buraya başvurun, 3 ay ücretleri devlet karşılayacak. Bunlarla ilgili detay bilgileri TOBB web sayfasından veya oda, borsalarımızdan alabilirsiniz" dedi.'İSTİHDAM KAMPANYASINA KATILIN'Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıktıklarını belirterek, "Tüm işletmelerimize kampanyaya katılın çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. Her ilde oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum, oda ve borsalarımın hepsi, canla başla çalışıyor. Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor ve en geniş katılımı hedefliyoruz. Denizli'deki tüm oda ve borsalarım da bu işe kenetlendi. Müthiş bir şekilde çalışıyor, her yere ulaşıyor, tanıtım yapıyor, katılım sağlıyorlar. Çalışma Bakanlığı'mızın yerel teşkilatı da her ilde yanımızda ve bizimle birlikte emek veriyor. İllerdeki en büyük ve en çok istihdam sağlayan firmalara ulaşıyor, bire bir görüşüyoruz. Buradan Denizli'deki tüm işverenlere tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu tarihi desteklerden faydalanın, istihdam kampanyasına katılın" diye konuştu.SELÇUK: YENİ İŞ KAPILARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise 2018 yılı iş gücü göstergelerinin açıklandığını, iş gücü ve istihdamdaki yüksek artışın devam ettiğini belirterek, son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştıklarını söyledi. Bakan Selçuk, iş gücü piyasasına 2018 yılında 631 bin yeni kişi katıldığını dile getirerek, "Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92. İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11,3 idi. Böylece bu tahminin de altında bir işsizlik oranı ile bu yılı tamamladık. İşsizlik oranının azaltılması temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. İnşallah istihdam seferberliğimiz kapsamında siz değerli işverenlerimizin öncülüğünde, 2019 yılında da vatandaşlarımıza yeni iş kapıları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.'YENİ TEŞVİĞE BAŞVURU SAYISI 70 BİNİ BULDU'Yeni teşvike başvuru sayısının 70 bini bulduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Yeni teşvik kapsamına nisan ayı sonuna kadar her sağlayacağınız ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilere ek ücreti de devlet olarak biz karşılıyoruz. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. İlk zamanlarda buna başvuru sayısı 70 bin bandını buluyor. Yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın hem iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor hem de iş insanlarına iş yapma kolaylığını artırmak istiyor. İkinci olarak 2020 yılı sonuna kadar da mevcut çalışana ilaveten işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ile 18 ay arasında biz karşılıyoruz" diye konuştu.Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,