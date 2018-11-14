Bakan Selçuk: "409 Bin Vatandaşımız Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlandı"

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:43



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2018 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 409 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından, iş başı eğitim ve girişimcilik eğitim programlarından yararlandı. Bu programlarımızla işgücümüzü hem bugünün hem de geleceğin meslekleri için hazırladık, işverenlerimizi de nitelikli çalışanlarla kavuşturmayı amaçladık" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Deutsche Zusammenarbeit (Alman İşbirliği) ve GİZ'in (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) destekleriyle 2018 yılı işgücü piyasası araştırması yapıldı. Araştırmanın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile "Türkiye 2018 Yılı İşgücü Piyasası Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, dünyanın ekonomik gelişmeler ve işgücü piyasaları açısından önemli bir değişim ve dönüşüm süreci geçirdiğini kaydetti. Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesi arasında istikrarlı bir büyüme hızı yakaladığını ifade eden Selçuk, bu gelişmenin istihdam ve işgücüne de yansıdığını aktardı. Milli istihdam seferberliği kapsamında bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa iş ve AŞ desteği sağlandığını dile getiren Selçuk, hız kesmeden seferberliğin ikinci fazının gerçekleştirilmeye devam edileceğini söyledi.İŞKUR tarafından 2002 yılında sadece 24 bin kişinin özel sektöre yerleştirildiğini belirten Bakan Selçuk, 2017 yılında tarihi bir rekora imza atılarak 1 milyonu aşkın vatandaşın işe yerleştirildiğini aktardı. Selçuk, "İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birisi de arz ve talep uyumsuzluğu. Sektör temsilcilerimizin nitelikli çalışan bulamama yönündeki sitemlerini işitmekteyiz. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bu işgücü piyasa araştırmaları ile biz amaçlıyoruz ki, sektörün talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkartalım, aynı zamanda gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirebilirim. Bu gayretlerimiz ile 2017 yılında 509 bine yakın vatandaşımızı aktif işgücü programlarından yararlanılarak mesleksizlik ve vasıfsızlık sorunu ile mücadele etmeye çalıştık. Bu kapsamda 2018 yılının ilk 10 ayında ise yaklaşık 409 bin vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından, iş başı eğitim ve girişimcilik eğitim programlarından yararlandı. Bu programlarımızla işgücümüzü hem bugünün hem de geleceğin meslekleri için hazırladık, işverenlerimizi de nitelikli çalışanlarla kavuşturmayı amaçladık" dedi.Bakan Selçuk, aktif istihdam programlarının sağlanabilmesi, piyasadaki eğilimlerin belirlenmesi ve yön verilebilmesi açısından bu araştırmanın geleceğe ışık tutacağının altını çizdi."Nitel araştırmalara yönelmek durumundayız"Programda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise, İŞKUR'un 90 bin iş yerinde iş ve meslek danışmanları tarafından bir taraftan danışmanlık hizmeti verildiğini, diğer yandan da işgücü piyasasının nabzını tespit ettiğini aktardı. Yapılan çalışmalara göre işverenlerin yüzde 40.6'sının nitelikli çalışan aradığını paylaşan Uzunkaya, bu kapsamda İŞKUR'un işgücü piyasasındaki meslek eğitim kurslarına, işbaşı programlarına, mesleki beceri geliştirme programına yöneldiğini ifade etti. Bu veriler ile Türkiye'de hangi ilde hangi sektörlerde ne kadar elemana ihtiyaç olduğunun da tespit edildiğini belirten Uzunkaya, "İŞKUR klasik bir istihdam kurumu olmanın ötesinde dünya istihdam politikalarına yön verebilecek kadar ciddi bir noktada. Bu araştırmalar nicel bir araştırma. biz biliyoruz ki sadece nicel araştırmaları yapmakla sonuca varmamız mümkün değildi. Bu araştırmaların neticesinde nitel araştırmalara da yönelmek durumundayız. İl bazlı raporlar yapmak durumundayız" diye konuştu. - ANKARA