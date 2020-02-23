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Bakan Selçuk: "51 il ve 2 ilçemizde ilave 6 puanlık SGK teşviğimizin süresini 1 yıl daha uzattık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşviğinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

23.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:31Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşviğinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada ilave SGK teşviğinden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeler şöyle:

"Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ile Bozcaada-Gökçeada ilçeleri." - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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