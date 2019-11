Bakan Selçuk: "513 bin engelliye 7 milyar TL ödeme yaptık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Selçuk, 2018'de 513 bin engelli vatandaşa 7 milyar TL ödeme yaptıklarını belirterek, "354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Yunuseli Mahallesi'ndeki Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski bakanlar Faruk Çelik ve Mehmet Ağar, iş adamı Celal Sönmez'in yanı sıra protokol mensupları ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı. 8 bin metrekare alan üzerine 2018'in Eylül ayında temeli atılan merkezin Bursa'nın yeni gelişim bölgesinde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.11 milyon liraya mal olan merkezin açılış konuşmasını yapan iş adamı Celal Sönmez, "Sönmez ailesi olarak farklı alanlarda Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyla birlikte sosyal desteklerle taçlandırmamız bizleri mutlu etti. Yaklaşık 3 bin 200 metre kare kapalı alanda kafe yemekhane yüzme havuzu gibi iktinlik alanları bulunmaktadır. Her yıl 2 bin öğrencinin yararlanacağını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sosyal sorumluluk projeleriyle şifa bulan çocuklar eğitimlerle destek olabildiğimiz çocuklar bizler için en büyük hediyedir" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu kıymetli tesisi Bursa'ya kazandıran Sönmez ailesine teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz, hayırseverlerin yaptığı yardımlarla engelliler için yapılan eğitim tesisleri bizleri çok mutlu etti. Eğitim ile alakalı en fazla hayır yapan birisinin olması bizleri daha da mutlu etti" diye konuştu.Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük zenginlik sağlıklı bir zihin, ruh ve bedendir. Onun için 'ileride ne olacağım' diye aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Gururla ifade edebilirim ki Bursa hayırseverleriyle örnek bir ildir. Sönmez Ailesi de bu hayırseverlerden biridir. Bu eser Bursa'mızda bir ilki teşkil etmektedir. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kürsüye geldi. Selçuk, 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduklarını belirterek, "Devrim niteliğinde bir düzenlemeyle engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerinin istiyoruz. Ücretsiz seyahatten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz eğitime kadar engellilerimize pek çok imkan sağladık. Engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik, engelli iş koçluğu başlattırdık, E-KPSS ile kamuda engelli memur ataması başlattık. 2002'de 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükselttik" dedi."Şu an sıra bekleyen engelli vatandaşımız yok"Engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Selçuk, "Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız mevcut. Engelli hizmetlerinin daha yaygın ve nitelikli hale gelmesini için çabalıyoruz. Önem verdiğimiz konulardan biri de engellilerimiz aile yanında bakımını sağlamak. Aile odaklı yaşam vizyonumuz var. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklemekteydi. Şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta" dedi.Bugün açılan merkezle beraber engelliler için 67 gündüzlü bakım merkezi olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu bakım merkezlerini çok önemsiyoruz. Çünkü ailelerimiz için de moral kaynağı oluyor bu merkezler. 67 merkezimizi inşallah bu yılsonunda 81 ile yaygınlaştırarak ailelerimize bir nefes bir mola olmasını temenni ediyoruz. Ben bu duygularla Gündüzlü Bakım Merkezi ve Aile Danışma merkezimizin başta Bursa olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hayrın sahibine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, merkezi yaptıran iş adamı Celal Sönmez'e plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi. Bakan Selçuk, engelli çocuklarla birlikte egzersiz hareketleri yaptı. - BURSA