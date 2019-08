Bakan Selçuk : "800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz"ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan, 800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor" dedi. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi. 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra gerçekleştirilen ilk görüşme olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "İnanıyorum ki burada, karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz. Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak taraftan ziyade büyük bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diye konuştu. Özellikle AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlilerinin sendikalaşma oranının artan bir seyir izlediğinin altını çizen Selçuk, 2002 yılında yüzde 48 olan sendikalaşma oranının 2019'da yüzde 67'ye ulaştığını kaydetti. Selçuk, kamu görevlileri sendikacılığı alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemeleri de aktardı. Kamu görevlilerine mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkanı sunan 2010 Anayasa referandumunu hatırlatan Selçuk, "Kamu görevlileri sendikacılığında 2002 yılından 2010 yılına kadar toplu görüşme sistemi vardı. Bu süreçte gerçekleştirilen 9 toplu görüşmenin 8'i yine hükümetlerimiz döneminde yapıldı.2012 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplu görüşme sistemi, toplu sözleşmeye dönüştü. ve akabinde toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Sosyal taraflarla istişare mekanizmalarını sadece toplu sözleşme süreçleriyle sınırlı tutmayacaklarını belirten Selçuk, sendikal faaliyetlerin ve işlevlerin desteklenmesinin her zaman savundukları temel yaklaşımlardan biri olduğunu söyledi. Öte yandan Selçuk, bugüne kadar kamu çalışanlarının beklentilerine uygun olarak yaptıkları yasal düzenlemeleri de hatırlattı. Son 17 yılda, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayısını 13 binden 58 bine, hemşire sayısını 39 binden 154 bine, tabip sayısını 37 binden 95 bine, öğretmen sayısını 516 binden 920 bine, din görevlisi sayısını 68 binden 113 bine çıkardıklarını ifade eden Selçuk, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kamu personelinin artan mali yüküne rağmen, AK Parti iktidarları döneminde, enflasyonun üzerinde maaş artışları sağlayarak kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumaya devam ettik. 2002 yılında 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığı, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 3.723 lirayı buldu. Böylece en düşük memur aylığında nominal düzeyde yüzde 849, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 102 oranında artış sağlamış olduk. Ortalama devlet memuru aylığı ise 2002 yılında 578 lira iken, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 4.481 liraya yükseldi. Burada da nominal düzeyde yüzde 65, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 65 oranında artış gerçekleştirdik." Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin, karşılıklı diyalog ve uzlaşma arayışına dayalı dinamik bir süreç olduğunun altını çizen Selçuk, "İşte bugün bu masada başlattığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de hem kamu görevlilerinin genelini hem de 11 hizmet kolunu ilgilendiren mali ve sosyal hakları konfederasyonlarımız, sendikalarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile beraber değerlendireceğiz.Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Selçuk son olarak müzakerelerin yasa gereği Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğini aktararak, "Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan, 800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor.Bu talepler, yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, ikinci masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.