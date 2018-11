22 Kasım 2018 Perşembe 13:28



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerinin tanıtıldığı ve şehit öğretmenlere adanan serginin açılışını yaptı. Sergi açılışında terör şehidi öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası ile öğretmen arkadaşlarının kurduğu Batman korosu da hazır bulundu.Bakan Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında 81 ilde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerinin afişlerle tanıtıldığı ve şehit öğretmenlere adanan "81 İl 81 İyi Örnek Sergisi"ni açtı.Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki törende, öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından Uluslararası Müzik Yarışması Heirs of Orpheus'ta "keman" kategorisinde birinci seçilen Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı yarışmada "viyolensel" dalında ikincilik ödülü alan kardeşi Kıvanç Arda Şabi dinleti sundu.Bakan Selçuk, daha sonra öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında, Başöğretmen Atatürk'ün aziz hatırası önünde bir Öğretmenler Günü'nün daha kutlandığını ifade etti. Selçuk, "Bir taraftan şehit öğretmenlere rahmet bir taraftan hastalara şifa dileyerek bir anlamda üzüntü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Fakat her zaman umudun gölgesinde olmakta yarar var." diye konuştu.Öğrencilerin halk oyunları gösterilerini izlediğinde ve müzik eserlerini dinlediğinde bu umudun ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırladıklarını belirten Selçuk, "Ben onların cıvıltısı varken, onların neşesi varken aslında bugünü sadece kutlamak ve öğretmenlerimize nice güzel günler temenni etmek, çok huzurlu bir meslek hayatı dilemek için buradayım. O sebeple müziğin konuştuğu yerde çocukların cıvıldadığı yerde çok fazla konuşmaya gerek yok." değerlendirmesini yaptı.Bakan Selçuk, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra "81 İl 81 İyi Örnek Sergisi"nin açılışını yaptı. Sergiyi gezen ve burada 81 ilden, mesleğinde fark yaratan eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, başarılarını tek tek dinlediği öğretmenlere teşekkür etti.Şehit Aybüke Yalçın'ın babasından duygu dolu sözlerBatman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın bu yılki etkinliklere davet edilen babası Sadık Yalçın da açılışa katıldı.Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının şehit edilmesinden bu yana geçen 1,5 yılda ailece Türk milletinin kadirşinas bir millet olduğuna şahit olduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan en alt birimdeki memura kadar şehit öğretmenler ile ilgili duyarlılıklarının kendilerini memnun ettiğini anlatan Yalçın, "Bu da Türk milletinin yüce bir millet olduğunu gösteriyor. Düşmanlarına adeta kılıç gibi, dostlarına yufka yürekli olan bir milletin evlatlarıyız." dedi.Sadık Yalçın, şehit öğretmenlerin unutulmadığı bu yılki 24 Kasım Öğretmen Günü etkinlikleri için başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere herkese teşekkür etti.Renkli bir öğrenci olan kızının renkli bir öğretmenlik süreci geçirdiğini belirten Sadık Yalçın, Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarından oluşan müzik grubunun zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini aktardı.Şehit öğretmenin arkadaşları da Ankara'da ağırlanıyorŞehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın Batman'ın Kozluk ilçesinde birlikte görev yaptığı arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu da Bakanlığın daveti üzerine sergi açılışında hazır bulundu. Hafta boyunca etkinlikler içerisinde yer alarak şehit öğretmenin anısına dinletiler sunacak grup üyeleri de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Batman korosu üyelerinden Hakan Karabulut, "Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesinin ardından arkadaşımıza rahmet okumaktan başka ne yapabiliriz diye düşündük. Biz müzik öğretmeniyiz. Müzik öğretmenimizi en güzel şekilde anabileceğimiz yol da kendisi için kuracağımız bir müzik topluluğu olacaktır diye düşündük. 32 kişilik bir koromuz var. Ankara'ya 26 öğretmen arkadaşımızla beraber geldik. Hepimiz de Batman'da görev yapıyoruz." diye konuştu.Aybüke öğretmenin 8 ay öğretmenlik yaptığını, göreve başladığında okulunda müzik sınıfı olmadığını dile getiren Karabulut, her ay aldığı maaşla okuluna enstrüman alarak bir müzik sınıfı kurduğunu anlattı. Karabulut meslektaşlarına, "Doğu'ya yeni atanmış bir öğretmen, öğrencileri için bunu yapabiliyorsa biz öğretmenler de bunu yapabiliriz. Küçük bir dokunuşla birçok şeyi değiştirebiliriz. Öğretmenler, arkadaşlarım... Görev yaptığınız yere küçük de olsa bir dokunuş yapın." diye seslendi.