Bakan Selçuk: "81 Milyon Ülke Nüfusumuzun Neredeyse Tamamı Sosyal Güvenceye Sahip"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Ülkemiz son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışı ile bugün gelinen noktada 81 milyon ülke nüfusumuzun neredeyse tamamı sosyal güvenceye sahip. İstihdam oranlarımızı şu anda yüzde 34'lerin altına çekmiş durumdayız" dedi.
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) kapsamında SGK
ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ortaklığında din görevlileri bilgilendirilecek. Ankara
Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyet Toplantısı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk
, KİDEP kapsamında toplumun her kesiminden çalışanlara yönelik verimli toplantılar, faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye
'nin dört önemli kamu kurumu ile işbirliği protokolü imzaladığını kaydeden Selçuk, din görevlilerine hitap ederek, "Projemizin başarılı olmasının asıl kahramanı siz din görevlilerimizsiniz. Ailemde de din görevlisi olduğu için ayrıca sizlere de ayrı bir yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Din görevlilerinin sadece dini konularda değil, sosyal problemlerde de çözüm üreterek toplumsal barışa katkıda bulunduklarını paylaşan Selçuk, "Kayıt dışı istihdam haksız bir kazanç sağlarken, haksız bir rekabet de sağlıyor. İşçinin, hastalık, emeklilik ve sosyal haklarının elinden alınmasına sebep oluyor. Kadim kültürümüzle asla bağdaşmayacak, toplumsal yapıyı temelinden sarsan bir durumdur. Bu konunun kul hakkından başka bir şey olmadığına inanıyoruz. Bu konuda sizlerin devreye girmesinin de çok önemli bir rolü var. Vatandaşlarımızı bu konuda aydınlatmanız, işçi ve işverenleri bilinçlendirmeniz, sadece toplumsal değil aynı zamanda manevi de bir sorumluk. Ülkemiz son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışı ile bugün gelinen noktada 81 milyon ülke nüfusumuzun neredeyse tamamı sosyal güvenceye sahip" diye konuştu.
Sigortalı çalışan sayısının artırılmasının önemine değinen Selçuk, "Kayıt dışı istihdamın azaltılmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek isterim. Kayıt dışılık, işgücünün hiçbir kayıt ve istatistikte yer almamasıdır. İstihdam oranlarımızı şuanda yüzde 34'lerin altına çekmiş durumdayız. Bu azalmada hükümetimizin uyguladığı teşviklerin ve bilinçlendirme toplantılarının büyük bir etkisi var" şeklinde konuştu.
"Emeğin gasp edilmesi kul hakkı ihlalidir"
Programda konuşan Diyanet İşleri Ali Erbaş
ise imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erbaş "İnsanlığa dünya ve ahirette huzur vaat eden İslam'ın getirdiği prensipler; insanın can, akıl, inanç, mal ve nesil dokunulmazlığını temin etmek içindir. Bu saymış olduğum 5 hususu koruma altına almak içindir. İlmihal kitaplarında dahi bunlar için özellikle altı çizilen cümlelerle dikkat çekilir. En önemli değerlerden biri de hak duyarlılığıdır. Allah hakkı ve düzlemde ortaya çıkan hukuki hükümler vardır. Hepimizin bildiği bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektiren de kul hakkıdır. Emeğin gasp edilmesi kul hakkı ihlalidir. Hiç kimse hiç kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Dünyaya bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmektedir, diğer yarısı da toklukla mücadele etmektedir. çelişkiye bakar mısınız?" diye konuştu. Erbaş, projenin bütün millete ulaştırılması açısından önem arz etti.
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı
da, kayıt dışılıkla mücadelede gelinen noktaya değindi. Mevzuatla, denetimle ve cezalandırmayla belirli bir noktaya gelindiğini ifade eden Bağlı, "Bundan sonra mutlaka farkındalığın, bilincin ve kültürün oluşturulması gerekiyor. En önemli bileşenlerden birisi hemen ceza kılıcını çeken SGK değil, yönlendirmek başvuracağımız yollardan birisi" diye konuştu. Bağlı, kayıt dışılık konusunda bir yere kadar mevzuatların geçerli olacağını, bir yerden sonrasının insanların vicdanına kaldığını söyledi. - ANKARA