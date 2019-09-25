Bakan selçuk: 9'uncu sınıftan sonra öğrencinin zorla yönlendirilmesi söz konusu değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka bir şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Burada sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Öğrencimiz eğer isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (RAMKEG) projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, veriye dayalı yönetim açısından E-Rehberlik sistemini çok önemsediklerini ifade etti. Öğrencinin yeteneği, performansı, proje ve çalışmalarının kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Selçuk, "Bu dijital altyapı sayesinde çocuklarımızın yıllar itibarıyla bütün öğrenim hayatı boyunca izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir yol haritası koyabilme imkanı doğuyor bu E-rehberlik sistemiyle. Bir öğrencinizin geçmişte hangi aşamalardan geçtiğinin izlenebilmesi ve öğrencinizin tanınması açısından gerek uzman arkadaşlarımıza gerek öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize çok ciddi bir kaynak ortaya çıkıyor ve bu birikimlilik üzerine yıllar itibarıyla Türkiye'deki tüm çocuklarımızın, tüm öğrencilerimizin nasıl bir donanıma sahip olduğu ve olacağı konusunda bir öngörü de geliştirmiş olacağız" diye konuştu.

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜSÜ HEDİYE ETTİLER

Tanıtım toplantısında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Bakan Selçuk'a, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde seslendirdikleri 'Neredesin Sen' adlı Neşet Ertaş türküsünü Selçuk'a hediye etti. "Türküyü tatlı dilli güler yüzlü bakanımıza armağan ediyoruz" diyen öğrencilere Bakan Selçuk da kitap hediye etti.

'ZORLA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE YÖNELTİLME YOK'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ziya Selçuk, 9'uncu sınıfta akademik başarı gösteremeyen öğrencilerin tespit edilip bir meslek öğrenmeleri amacıyla mesleki eğitim merkezlerine yönlendirileceği haberi ile ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Selçuk, "12 yıllık zorunlu eğitim şu anda Türkiye'de devam ediyor ve 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka bir şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz eğer isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir. Biliyorsunuz yeni bir yasa hazırlandı 2 ay kadar önce, özel kuruluşlarımız da, özel sektör de mesleki eğitim merkezleri kurabilir ve öğrencilerimizi biz oralara yöneltebiliriz. Bu anlamda düşündüğümüzde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir öğrencinin herhangi bir şekilde zorla veya bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu, sadece meslek lisesi öğrencilerimiz için değil" dedi.

'ÖĞRENCİ BAŞARISININ DÜŞÜK GÖRÜNMESİ OLAĞAN'

Bakan Selçuk, 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan 'Türkçe-Matematık-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması sonuçlarını da değerlendirerek, "Türkiye'de de ilk kez uluslararası standartlarda bir araştırma yapıldı ve bu standartlar doğrultusunda öğrencilerimizin durumunun ne olduğunu ülke ölçeğinde görme fırsatımız oluyor. Bu bizim için son derece avantaj sağlayan bir çalışma. Bazı öğrencilerimizin notunun düşük olması ya da başarısının düşük görünüyor olması aslında çok olağan bir durum. Çünkü öğrenciler arasındaki başarı farklılıkları nasıl bütün okullarda, sınıflarda söz konusuysa elbette araştırmalarda da bunun benzer yansıması çıkacaktır. Ama bunu görüyor olmak bizim için bir avantaj. Çünkü geriye dayalı politikayı nasıl geliştirebiliriz? Elbette bu tür araştırma sonuçlarını dikkate alarak geliştirebiliriz" diye konuştu.

'RİSKLER İÇİN SİMÜLASYON ÇALIŞMASI YAPTIK'

Öğrenci takibi, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları içeriklerin tamamlanması ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi çalışmalarla eksiklerin kapanacağını anlatan Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı marifetiyle, destekleme yetiştirme kurslarıyla eksiği olan öğrencilerimizin eksiğini tamamlayabilme fırsatı veren bir çalışma bu. Durumu bilmezsek eğer, nasıl geliştirebileceğimizi de bilemeyiz. ve şu anda Türkiye'de destekleme yetiştirme kurslarının olması, tamamlayıcı çalışmaların olması, bunun ötesinde EBA'da dijital platformlarda desteklerin olması hepsi buna hizmet ediyor. Yani öğrencilerimizi tanıyalım, değerlendirelim ve geliştirmek için de altyapı sağlayalım bütün mesele budur ve çok olumlu bir gelişme bu bizim açımızdan" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'

Bakan Selçuk, 2020 yılında liseye geçişlerde yaşanabilecek sıkışıklığa karşı alınacak önlemler konusunda ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu geçici bir durum. Yani 4+4+4'ün başladığı yıl 5 ve 6 yaş grubundaki öğrencilerimizin aynı sene birinci sınıfa kaydolmalarından kaynaklanan kısmi bir öğrenci artışı var. Ama MEB olarak bunu geçtiğimiz yıldan beri takip edip ve 1 yıldır üzerinde çalışarak ne tür çözümler üretilebilir ve herhangi bir problem çıkmaması için ne tür hazırlıklar yapılır bunun gayreti içindeyiz. Okul okul hepsini izleyip nerelerde ne tür risklerimiz doğabilir bunların simülasyon çalışmalarını yapıyoruz. Farklı modellemeler yaparak hangi modellerde ne tür tıkanıklıklar ortaya çıkabilir bunların hepsini öngörebiliyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.



Kaynak: DHA