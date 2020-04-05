Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk; "93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

05.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:00
Bakan Selçuk;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı" açıklamasını yaptı.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.
Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:
"2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım - KOAH ilacı."
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Selçuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk; '93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Şoförlere kabin ve koruyucu başlık - Haber 11:46: Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu - Haber 11:45: Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı - Haber 11:45: AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haber 11:44: Konya "evde kaldı" parklar ve mesire alanları sessizliğe büründü - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber