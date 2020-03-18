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Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

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