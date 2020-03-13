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Bakan Selçuk: Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı erteledik

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart'ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı ertelediklerini duyurdu.

13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
Bakan Selçuk: Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı erteledik

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21- 22 Mart'ta yapılacak Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı ertelediklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerimiz devam ediyor. 21- 22 Mart'ta, 3 milyon öğrencimizin gireceği, 400 binden fazla öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nı erteledik. Ertelenen sınavı, yurt dışı da dahil Eylül 2020'de yapılacak ek sınavla birleştireceğiz" dedi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Koronavirüs, 22 Mart, Güncel

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